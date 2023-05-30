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Движение по улице Удальцова в Москве восстановили - РИА Новости, 30.05.2023
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09:16 30.05.2023 (обновлено: 09:23 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/dvizhenie-1874972911.html
Движение по улице Удальцова в Москве восстановили
Движение по улице Удальцова в Москве восстановили - РИА Новости, 30.05.2023
Движение по улице Удальцова в Москве восстановили
Движение по улице Удальцова в Москве восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:16
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происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение по улице Удальцова в Москве восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее сообщалось, что движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто в Москве. "Движение по улице Удальцова восстановлено", - говорится в публикации.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
Движение по улице Удальцова в Москве восстановили

Дептранс сообщил о восстановлении движения по улице Удальцова в Москве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение по улице Удальцова в Москве восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Ранее сообщалось, что движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто в Москве.
"Движение по улице Удальцова восстановлено", - говорится в публикации.
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