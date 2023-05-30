https://ria.ru/20230530/donbass-1874999448.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска с 9.05 по 9.40 выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:14

2023-05-30T10:14

2023-05-30T10:14

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска с 9.05 по 9.40 выпустили по Ясиноватой и Донецку 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 9.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Затем Ясиноватую обстреляли в 9.30, по ней было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подвергся Кировский район Донецка, в 9.40 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецк, вооруженные силы украины