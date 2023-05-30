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В Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием
В Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием - РИА Новости, 30.05.2023
В Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бурунди - историческое событие для страны, так как его визит - первый с момента установления... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:23
2023-05-30T15:23
2023-05-30T15:23
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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бурунди - историческое событие для страны, так как его визит - первый с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами, заявил во вторник министр иностранных дел Бурунди Альбер Шингиро. "Сегодня для Бурунди историческое событие, поскольку министр иностранных дел Российской Федерации впервые приезжает в нашу страну за шестидесятилетнюю историю наших дипломатических отношений", - сказал Шингиро в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ. "Этот визит происходит после того, как я в марте совершил визит в РФ, побывал в Сочи для того, чтобы мы могли обсудить спектр наших отношений и углубить эти дружеские отношения не только между нашими странами, но и народами", - добавил он.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
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в мире, бурунди, россия, сергей лавров, сочи
В мире, Бурунди, Россия, Сергей Лавров, Сочи
В Бурунди назвали визит Лаврова в страну историческим событием
Глава МИД Бурунди Шингиро назвал визит Лаврова историческим событием для страны