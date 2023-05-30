https://ria.ru/20230530/bomba-1875113363.html

Аргентинская стюардесса сообщила о бомбе, чтобы отомстить бывшему парню

Аргентинская стюардесса сообщила о бомбе, чтобы отомстить бывшему парню - РИА Новости, 30.05.2023

Аргентинская стюардесса сообщила о бомбе, чтобы отомстить бывшему парню

Стюардесса крупнейшей авиакомпании Аргентины угрозами о бомбе задержала рейс из Буэнос-Айреса в Майами, следствие полагает, что всему виной - расставание с... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:09

2023-05-30T16:09

2023-05-30T16:09

туризм

майами

аргентина

буэнос-айрес (город)

новости - туризм

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Стюардесса крупнейшей авиакомпании Аргентины угрозами о бомбе задержала рейс из Буэнос-Айреса в Майами, следствие полагает, что всему виной - расставание с мужчиной, который был на борту и летел в США к новой возлюбленной, сообщает газета Clarín. Речь идет о 47-летней Даниэле Карбоне, стюардессе Aerolíneas Argentinas, проработавший в компании 25 лет. "(Следствие) подозревает, что она использовала телефон своей дочери, чтобы отправить аудио с искаженным голосом своим коллегам по работе. Ее расставание с одним из членов экипажа, который был на этом рейсе, - основная линия расследования. Дело в том, что в самолете был бортпроводник, который, возможно, воспользовался пунктом назначения Майами, чтобы прилететь к новой возлюбленной", - отмечает газета. Сообщение было отправлено 21 мая пилоту самолета, который уже был готов взлететь, в офис продаж и еще одному сотруднику, который был, как оказалось, в отгуле. Задержка рейса обошлась авиакомпании в миллион долларов. Карбоне пять лет встречалась с одним из коллег. Они расстались 2 месяца назад. Он перестал отвечать на звонки. Женщина была задержана в воскресенье. Уже сегодня, во вторник, она даст показания судье. Из ее дома были изъяты телефоны, с одного из которых был осуществлен поиск по интернету того, как можно изменить голос на аудио и возможно ли будет потом отыскать, кто это сделал.

https://ria.ru/20230523/diskriminatsiya-1873723341.html

https://ria.ru/20220215/ssha-1772740876.html

майами

аргентина

буэнос-айрес (город)

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майами, аргентина, буэнос-айрес (город), новости - туризм