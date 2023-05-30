https://ria.ru/20230530/biznes-1874829365.html

"Цифра брокер": как оперативно перестроить бизнес в России

"Цифра брокер": как оперативно перестроить бизнес в России - РИА Новости, 30.05.2023

"Цифра брокер": как оперативно перестроить бизнес в России

Инфраструктура российского фондового рынка существенно поменялась за прошедший год. Количество игроков, чей потенциал развития не ограничен санкциями,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:20

2023-05-30T14:20

2023-05-30T14:20

интервью

россия

цифра брокер

экономика

новости компаний - экономика

цифровизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874824476_0:251:2896:1880_1920x0_80_0_0_c274eb45c65783f3ceb74a216c8ccd70.jpg

Инфраструктура российского фондового рынка существенно поменялась за прошедший год. Количество игроков, чей потенциал развития не ограничен санкциями, продолжает уменьшаться, с фондового рынка ушла существенная часть нерезидентов, при этом число российских розничных инвесторов продолжает активный рост. В прошлом году "Цифра брокер" и "Цифра банк" вышли из иностранного холдинга, сделав акцент на развитии российских инструментов и цифровизации бизнеса. О сделке, смене стратегии развития, скорости ее реализации и перспективах бизнеса в интервью РИА Новости рассказал владелец "Цифры" Максим Повалишин.- Вы стали единственным покупателем "Цифра брокер". Вопрос простой – зачем? Почему вы решили купить этот бизнес?- Летом прошлого года холдинг Freedom Holding Corp. объявил о продаже российского бизнеса, основными активами которого является брокер и принадлежащий ему банк. Когда стало известно о возможной продаже, я сам предложил купить эти активы. Я стоял у истоков создания этого бизнеса в России, работал в компании со дня основания, и эта покупка была для меня абсолютно логична. В итоге холдинг посчитал мое предложение наиболее привлекательным из всех поступивших.Продающая сторона стремилась не только достаточно быстро провести сделку в постоянно меняющихся правилах игры, но и сохранить преемственность ведения бизнеса как для сотрудников, так и для клиентов. Думаю, в том числе поэтому мое предложение о покупке было принято руководством холдинга. После чего начался длительный процесс согласования сделки внутри холдинга и со всеми необходимыми регуляторами.- Сумма сделки озвучивалась, это довольно существенные деньги. Потребовалось ли привлекать заемные средства?- Нет, такой потребности не было. Согласно изначальным договоренностям я как один из сооснователей Freedom Finance в определенный момент времени получил пакет акций холдинга, обращающихся на американской бирже. Это и стало основным источником финансирования сделки.Окончательно юридически сделка была завершена в феврале текущего года, после внесения записи в ЕГРЮЛ. Хотя фактически с управленческой и финансовой точки зрения российские брокер и банк уже работали самостоятельно с осени прошлого года, когда представители холдинга покинули совет директоров инвестиционной компании и наблюдательный совета банка и перестали принимать участие в управлении российским бизнесом.Одновременно с этим мы провели смену коммерческого наименования и стали работать под брендами "Цифра брокер" и "Цифра банк". Физически процесс ребрендинга мы завершим к середине лета текущего года: именно тогда сменятся все вывески в наших офисах на новое название, их у нас около 60 по всей России.- Вы будете дополнительно инвестировать собственные средства в развитие бизнеса?- И брокер, и банк уже давно являются прибыльными. Даже несмотря на тяжелый прошлый год мы закончили его в плюсе по нашей основной деятельности. Кроме того, у компании достаточно собственного капитала, что позволяет развивать оба бизнеса без дополнительных вливаний извне. При этом, если моя команда увидит интересного игрока на финансовом рынке с хорошей ценой для покупки, я не исключаю его приобретения на собственные средства.- Кстати о команде, планируются ли какие-то изменения в руководстве брокера и банка?- Кадровые перестановки в руководстве уже состоялись.Генеральным директором "Цифра брокер" стал Сергей Носов, ранее возглавлявший "Цифра банк". Сергей вместе со мной стоял у истоков бизнеса в России и активно участвовал в развитии компании на протяжении многих лет, зарекомендовав себя как сильный управленец. Наши взгляды на развитие бизнеса схожи. Председателем правления банка стал Игорь Пучков, ранее он занимал должность заместителя председателя. Игорь присоединился к нашей команде в феврале 2022 года. Его богатый опыт в крупных банковских организациях позволил за короткий срок значительно усилить операционные процессы в банке, и я уверен, что его компетенции и глубокое знание бизнеса позволят ему эффективно руководить организацией.- Сколько клиентов вы потеряли в результате отделения от Freedom Holding Corp.?- Не секрет, что наши клиенты активно инвестировали свои активы в иностранные ценные бумаги. Часть из них с учетом геополитической ситуации захотели перевести свои иностранные активы за пределы российской юрисдикции. Перевод осуществляется к тем брокерам, которых выбирает сам клиент. Мы со своей стороны предлагаем ему постоянно расширяющийся выбор дружественных юрисдикций, в которых мы активно строим партнерские отношения с местными брокерами и корреспондентские отношения с локальными банками. Последнее особенно важно с учетом роста популярности расчетов в мягких валютах.При этом количество клиентов "Цифры" продолжает расти: выбывающие клиенты компенсируются притоком новых.- Есть новости по разморозке иностранных активов ваших клиентов?- В первую очередь важно отметить, что ни один наш клиент, который исторически был с нами и торговал на иностранных биржах, не получил заблокированных иностранных ценных бумаг, т.к. мы как брокер оказались вне санкций. При этом в России "Цифра брокер" использовал в качестве инфраструктуры по учету иностранных ценных бумаг ПАО СПБ Банк.Стоит отметить, что на группу СПБ также не были наложены санкции, именно это позволило клиентам сохранить свои ценные бумаги свободными от блокировки.При этом небольшая доля ценных бумаг была заблокирована у наших клиентов в связи с хранением части бумаг в НРД.Таким образом, клиенты "Цифра брокер" оказались в более выгодном положении. Они продолжают пользоваться всеми преимуществами нашей инфраструктуры, имея возможность в том числе продолжать совершать операции и сделки с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже.На сегодняшний день у нас есть клиенты с заблокированными бумагами, но эти активы были переведены к нам в рамках всего объема клиентских портфелей при переходе от других брокеров. И хотя это небольшой пул клиентов, мы, как и большинство крупных брокеров, направляли заявления по разморозке активов во все иностранные компетентные органы и структуры. К сожалению, пока порадовать нечем, мы так и находимся в ожидании ответов и решений.Параллельно с этим мы активно проводим консультации с Минфином и центральным депозитарием Республики Беларусь по погашению выпуска еврооблигаций Belarus-23 и выплате купонов по другим выпускам белорусских евробондов. Надеемся, этот вопрос скоро будет разрешен, и клиенты получат все выплаты.- Доходы от брокерской деятельности снижаются в России. Как планируете выходить из ситуации?- Снижение стоимости части активов клиентов было предсказуемо, мы готовились к этому заранее с точки зрения операционных расходов. Мы сделали основной акцент на развитие цифровых технологий, для чего существенно увеличили в прошлом году свою команду IT-специалистов. Проводим сейчас agile-трансформацию, завершаем совершенствование мобильных приложений. Например, микросервисная архитектура нашего банковского приложения позволила нам легко с технической точки зрения разделить его на продукты и определить ответственных за каждое продуктовое направление, что, в свою очередь, уже положительно сказалось на скорости разработки, стабильности приложения и упростило нам оценку и приоритезацию продуктовой линейки. Все это не бросается в глаза нашим клиентам, но существенно увеличивает устойчивость работы приложения. Из того, что интересно клиентам – вводим возможность открытия виртуального банковского счета для граждан России и стран СНГ в мобильном приложении. В ближайшие месяцы будет еще ряд интересных новшеств.Как показывают данные Московской биржи, приток частных инвесторов не остановился, несмотря на волатильность на фондовом рынке. Хотя большая часть открываемых счетов нулевая, но это нормально для "новичков". Конкуренция среди брокеров усиливается как за счет новых клиентов, так и за чужих. Лидером станет тот, кто даст удобный и безопасный интерфейс для взаимодействия с большим числом доступных финансовых инструментов, который будет работать по принципу "одного окна". Весна прошлого года уже показала нам, с какой скоростью инвесторы могут переложиться из фондового рынка в банковские депозиты, а затем обратно.- Сможет ли российский рынок восстановить свою ликвидность после ухода нерезидентов и ограничений доступа для розничных инвесторов?- После отделения от холдинга "Цифра брокер" сконцентрировался на российском финансовом рынке. Сейчас одним из вызовов для российских брокеров и в целом инфраструктуры является скорейшее увеличение разнообразия финансовых инструментов, которые мы можем предложить розничным инвесторам, чтобы их приток на рынок не остановился. Здесь мы не только ратуем за новые инструменты на нашем рынке, но и активно ищем партнерства с компаниями из дружественных стран не только для диверсификации активов наших клиентов по географическому признаку, но и для проведения расчетов в различных валютах.Также хотел отметить интересную тенденцию на фондовом рынке, об этом пока мало кто говорит. Помимо розничных инвесторов на фондовый рынок стали активно приходить юридические лица. Это в основном средний бизнес, у которого уже есть свободные средства, и он хочет зарабатывать на их краткосрочном размещении или даже на истории с замещением еврооблигаций. Как крупный брокер мы активно работаем с такими клиентами как в части размещения свободных средств, так и с другой стороны – по привлечению средств, в том числе путем организации размещения облигаций. В прошлом году, по данным Cbonds, мы заняли восьмое место в рэнкинге организаторов облигаций России high-yield. Вполне возможно, что средний бизнес сможет стать еще одним игроком на фондовом рынке наравне с крупными игроками и розничными инвесторами.

https://ria.ru/20230406/intellekt-1863364211.html

https://ria.ru/20230526/finorganizatsii-1874447048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, цифра брокер, экономика, новости компаний - экономика, цифровизация