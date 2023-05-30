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Берн призвал Москву и Киев исполнять принципы Гросси по безопасности ЗАЭС

Берн призвал Москву и Киев исполнять принципы Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 30.05.2023

Берн призвал Москву и Киев исполнять принципы Гросси по безопасности ЗАЭС

Швейцария поддерживает пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и призывает Москву и Киев... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:31

2023-05-30T22:31

2023-05-30T22:31

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Швейцария поддерживает пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и призывает Москву и Киев исполнять их, заявил на заседании СБ ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на стрельбу в сторону станции. "Сегодня у нас есть возможность поддержать пять конкретных принципов защиты Запорожской АЭС. Пять принципов предотвращения ядерной катастрофы со всеми ее последствиями для населения и окружающей среды. Пять принципов обеспечения защиты гражданского населения", - сказал Кассис. По его словам, Швейцария предлагает всем членам Совбеза поддержать пять принципов, предложенных МАГАТЭ. "В частности, мы предлагаем Российской Федерации и Украине полностью исполнять эти пять принципов и взять на себя обязательства по защите Запорожской АЭС", - добавил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230530/zaes-1875115323.html

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