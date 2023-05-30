https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875006697.html

ГП проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье

ГП проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2023

ГП проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование происшествий в жилых домах Москвы и Подмосковья после атак беспилотников, сообщает РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:44

2023-05-30T10:44

2023-05-30T12:48

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование происшествий в жилых домах Москвы и Подмосковья после атак беспилотников, сообщает пресс-служба на сайте надзорного ведомства.По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей."По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья", - говорится в сообщении.Инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах на улице Атласова в новой Москве, а также на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения.В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и Одинцовском городском округе.По поручению Краснова на месте работу правоохранительных органов и специальных служб в Москве координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного административного округа Максим Кисилев и Западного административного округа Андрей Данилов. В Московской области на месте происшествия работают Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия попадания беспилотника в дом на улице Атласова в Новой Москве Ранним утром несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. "В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", — говорится в публикации. 2023-05-30T10:44 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, игорь краснов