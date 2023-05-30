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Жители эвакуированных домов вернутся в квартиры после окончания работ - РИА Новости, 30.05.2023
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07:54 30.05.2023 (обновлено: 07:57 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874962836.html
Жители эвакуированных домов вернутся в квартиры после окончания работ
Жители эвакуированных домов вернутся в квартиры после окончания работ - РИА Новости, 30.05.2023
Жители эвакуированных домов вернутся в квартиры после окончания работ
На время работ экстренных служб проведена эвакуация жителей нескольких подъездов в двух домов, пострадавших от попадания БПЛА, после окончания работ жители... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:54
2023-05-30T07:57
москва
происшествия
сергей собянин
жилье
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На время работ экстренных служб проведена эвакуация жителей нескольких подъездов в двух домов, пострадавших от попадания БПЛА, после окончания работ жители вернутся в свои квартиры, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал."В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - написал Собянин.
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москва, происшествия, сергей собянин, жилье
Москва, Происшествия, Сергей Собянин, Жилье
Жители эвакуированных домов вернутся в квартиры после окончания работ

Собянин: жители эвакуированных домов смогут вернуться в квартиры после окончания работ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На время работ экстренных служб проведена эвакуация жителей нескольких подъездов в двух домов, пострадавших от попадания БПЛА, после окончания работ жители вернутся в свои квартиры, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - написал Собянин.
 
МоскваПроисшествияСергей СобянинЖилье
 
 
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