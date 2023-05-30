https://ria.ru/20230530/azarov-1874972522.html
Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, заявил Азаров
Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, заявил Азаров - РИА Новости, 30.05.2023
Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, заявил Азаров
Владимир Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:14
2023-05-30T09:14
2023-05-30T09:14
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владимир зеленский
николай азаров (политик)
афганистан
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. "В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан. На радость англосаксам и оборонным концернам. Как думаете, есть ли шанс, что в обозримом будущем Вашингтону надоест его игрушка? Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?" - написал Азаров на своей странице в Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), афганистан
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Афганистан
Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский превратил страну в новый Афганистан