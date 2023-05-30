https://ria.ru/20230530/ataka-1875099194.html

В Госдуме рассказали, для чего Киев атаковал Москву беспилотниками

В Госдуме рассказали, для чего Киев атаковал Москву беспилотниками - РИА Новости, 30.05.2023

В Госдуме рассказали, для чего Киев атаковал Москву беспилотниками

Для Киева атака беспилотников была важна в информационном ключе, для анализа российского инфополя, уровня вовлеченности его участников и анализа возможности ими РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:46

2023-05-30T15:46

2023-05-30T15:52

специальная военная операция на украине

антон горелкин

госдума рф

москва

украина

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Для Киева атака беспилотников была важна в информационном ключе, для анализа российского инфополя, уровня вовлеченности его участников и анализа возможности ими управлять, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Одной рукой Киев запускает беспилотники, а другой – запускает фейки. Очевидно, что для врага сегодняшняя атака на столицу была намного важнее именно в информационном ключе. Уверен, что там уже проведен ситуативный анализ российского инфополя, и всем его участникам присвоены рейтинги по уровню вовлеченности в эту кампанию и по степени возможности ими управлять", - написал он. По его мнению, эти данные могут быть использованы в дальнейшем. Горелкин подчеркнул, что задача российского общества – "сформировать новую информационную культуру, в которой будет цениться не хайп, а ответственность". "А вот какие способы нам выбрать, чтобы эту задачу реализовать, это уже другой вопрос", - добавил депутат. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

москва

украина

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антон горелкин, госдума рф, москва, украина, атака украинских беспилотников на москву