https://ria.ru/20230530/ataka-1875079278.html

Сенатор от Крыма назвала ответственных за террористические атаки на Россию

Сенатор от Крыма назвала ответственных за террористические атаки на Россию - РИА Новости, 30.05.2023

Сенатор от Крыма назвала ответственных за террористические атаки на Россию

Государства, поставляющие оружие Киеву, являются соучастниками преступления и несут солидарную ответственность за террористические атаки на территорию России,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:46

2023-05-30T14:46

2023-05-30T14:46

россия

украина

москва

ольга ковитиди

сергей лавров

андрей воробьев

нато

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Государства, поставляющие оружие Киеву, являются соучастниками преступления и несут солидарную ответственность за террористические атаки на территорию России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, все экстренные службы города находятся на местах происшествий, никто серьезно не пострадал. "(Владимир) Зеленский и вся его команда негодяев - обыкновенные американские холуи, подзуживаемые недругами России, которые пытаются доказать всему миру, что они в стороне он преступлений Киева", - сказала политик. При этом необходимо понимать, что "все государства, поставляющие вооружение Украине, оказывающие ей любое военное содействие, являются соучастниками преступления и несут солидарную ответственность", - отметила Ковитиди. По ее словам, осуществляя террористические атаки на территорию России, создавая угрозу жизни и здоровью граждан РФ, враги России не просто серьезно "заблудились", а допустили смертельную ошибку. "За такое надо жестко наказывать", - подчеркнула политик. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

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россия, украина, москва, ольга ковитиди, сергей лавров, андрей воробьев, нато, атака украинских беспилотников на москву