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ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 30.05.2023 (обновлено: 15:30 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/artilleriya-1875091763.html
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений украинских войск, живую силу и военную технику в 96 районах,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:29
2023-05-30T15:30
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений украинских войск, живую силу и военную технику в 96 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875088554.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские ракетные войска за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений украинских войск, живую силу и военную технику в 96 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах", - говорится в сводке министерства.
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