https://ria.ru/20230530/artilleriya-1875091763.html
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений украинских войск, живую силу и военную технику в 96 районах,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:29
2023-05-30T15:29
2023-05-30T15:30
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852936012_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_0c716d3aa143eace97f649ca72a397b7.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений украинских войск, живую силу и военную технику в 96 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875088554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852936012_535:0:3071:1902_1920x0_80_0_0_2177580b7f9c6e5ba80aacbdf6bf2de6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские ракетные войска за сутки поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ