https://ria.ru/20230530/aktivy-1875030780.html

В Еврокомиссии назвали цель заморозки активов российского ЦБ

В Еврокомиссии назвали цель заморозки активов российского ЦБ - РИА Новости, 30.05.2023

В Еврокомиссии назвали цель заморозки активов российского ЦБ

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс утверждает, что заморозка активов Центробанка России якобы необходима как "гарантия" будущих выплат Украине со... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:13

2023-05-30T12:13

2023-05-30T12:14

экономика

россия

еврокомиссия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

в мире

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс утверждает, что заморозка активов Центробанка России якобы необходима как "гарантия" будущих выплат Украине со стороны России. "Мы также иммобилизовали резервы Центробанка России. Это сотни миллиардов… Я уверен, что очень важно иммобилизовать или арестовать достаточно активов, чтобы иметь реальные гарантии того, что Россия оплатит возмещение ущерба", - сказал Рейндерс журналистам в Брюсселе перед началом министерского Совета ЕС по общим вопросам. 25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 млрд евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян. Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что рабочая группа Совета Евросоюза по использованию замороженных российских активов регулярно проводит встречи и продолжает обсуждать все аспекты вопроса, том числе юридические. Однако, по признанию Еврокомиссии, на данном этапе конфискация российских средств не представляется возможной, так как у ЕС нет для этого законодательной базы. В Брюсселе признают, что рано или поздно средства российского Центробанка придется вернуть. В то же время Евросоюз рассматривает возможность использования доходов от вложений замороженных средств РФ для нужд Украины. Издание Welt сообщало, что Еврокомиссия хочет предложить вложить замороженные активы Банка России в европейские гособлигации под 2,6% годовых. Большая часть средств ЦБ заморожена на счетах в Бельгии. Правительство этой страны 12 мая объявило о новом пакете военной и гражданской помощи Украине на 92 миллиона евро, который, как заявили бельгийские власти, будет оплачен за счет налогообложения доходов от замороженных в этой стране российских активов. В начале апреля правительство Бельгии отчиталось о получении "непредвиденных" доходов в размере 625 миллионов евро благодаря налогообложению процентов от размещения замороженных активов России. Источник в ЕС не стал комментировать РИА Новости, обращалась ли Бельгия за консультацией в Совет ЕС по своему решению финансировать военную помощь Украине из доходов от российских средств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В Кремле ранее заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875012355.html

https://ria.ru/20230525/evrosoyuz-1873977363.html

https://ria.ru/20230512/belgiya-1871426870.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции, санкции в отношении россии, дидье рейндерс, европа