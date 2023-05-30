https://ria.ru/20230530/aglomeratsiya-1875018211.html

Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года

Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года - РИА Новости, 30.05.2023

Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года

Власти Липецкой области разработали план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года, что позволит улучшить социально-экономические показатели сразу пяти... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:25

2023-05-30T11:25

2023-05-30T11:25

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елец

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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года, что позволит улучшить социально-экономические показатели сразу пяти районов области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в числе этих муниципалитетов - города Липецк и Елец, а также Грязинский, Елецкий и Липецкий районы. Экономический рост и повышение привлекательности территорий этих муниципалитетов спланированы с учетом их уникальности и специфики социально-экономического развития.Как отметил Артамонов, предполагается, что долгосрочный план развития будет способствовать привлечению дополнительного федерального финансирования в регион, так как в него войдут перспективные инвестиционные проекты, организационные мероприятия и инициативы нормативного характера, направленные на упрощение ограничений развития агломерации."Городские агломерации должны формироваться стратегически, то есть по определенному плану с учетом эффективного использования территории, ресурсов, инфраструктуры и прочих факторов. Это необходимо для гармоничного развития, создания комфортных условия для жителей и грамотного распределения бюджетных средств на развитие", – отметил Артамонов.

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец