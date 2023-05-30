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Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года - РИА Новости, 30.05.2023
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Липецкая область
 
11:25 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/aglomeratsiya-1875018211.html
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года - РИА Новости, 30.05.2023
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года
Власти Липецкой области разработали план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года, что позволит улучшить социально-экономические показатели сразу пяти... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:25
2023-05-30T11:25
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елец
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года, что позволит улучшить социально-экономические показатели сразу пяти районов области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в числе этих муниципалитетов - города Липецк и Елец, а также Грязинский, Елецкий и Липецкий районы. Экономический рост и повышение привлекательности территорий этих муниципалитетов спланированы с учетом их уникальности и специфики социально-экономического развития.Как отметил Артамонов, предполагается, что долгосрочный план развития будет способствовать привлечению дополнительного федерального финансирования в регион, так как в него войдут перспективные инвестиционные проекты, организационные мероприятия и инициативы нормативного характера, направленные на упрощение ограничений развития агломерации."Городские агломерации должны формироваться стратегически, то есть по определенному плану с учетом эффективного использования территории, ресурсов, инфраструктуры и прочих факторов. Это необходимо для гармоничного развития, создания комфортных условия для жителей и грамотного распределения бюджетных средств на развитие", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец

Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиРазработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года, что позволит улучшить социально-экономические показатели сразу пяти районов области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что в числе этих муниципалитетов - города Липецк и Елец, а также Грязинский, Елецкий и Липецкий районы. Экономический рост и повышение привлекательности территорий этих муниципалитетов спланированы с учетом их уникальности и специфики социально-экономического развития.

Как отметил Артамонов, предполагается, что долгосрочный план развития будет способствовать привлечению дополнительного федерального финансирования в регион, так как в него войдут перспективные инвестиционные проекты, организационные мероприятия и инициативы нормативного характера, направленные на упрощение ограничений развития агломерации.

"Городские агломерации должны формироваться стратегически, то есть по определенному плану с учетом эффективного использования территории, ресурсов, инфраструктуры и прочих факторов. Это необходимо для гармоничного развития, создания комфортных условия для жителей и грамотного распределения бюджетных средств на развитие", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлец
 
 
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