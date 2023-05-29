https://ria.ru/20230529/zhile-1874839407.html

Саратовского экс-министра ЖКХ обвинили в злоупотреблении при закупке жилья

Саратовского экс-министра ЖКХ обвинили в злоупотреблении при закупке жилья - РИА Новости, 29.05.2023

Саратовского экс-министра ЖКХ обвинили в злоупотреблении при закупке жилья

Следователи предъявили бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке жилья для... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:42

2023-05-29T14:42

2023-05-29T14:42

жилье

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Следователи предъявили бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке жилья для детей-сирот, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале. "Бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области по уголовному делу о необеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Саратовской области, предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по части 2 статьи 285 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год обвиняемый не поручил подчиненному скорректировать действующий порядок составления аукционной документации, увеличить сумму контракта по приобретению жилья для сирот, изменить порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, основываясь на показателях рыночной стоимости жилья на территории Саратова и районов области, а также не разработал региональную методику, которая позволила бы результативно проводить аукционы, не обеспечил надлежащий контроль за количеством имеющихся у застройщика однокомнатных квартир, подходящих по параметрам, вследствие чего были нарушены права сирот и не исполнена обязанность по реализации должным образом подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В 2013-2019 годах пост министра строительства и ЖКХ региона занимал Дмитрий Тепин.

https://ria.ru/20230428/moshennichestvo-1868324980.html

https://ria.ru/20230512/maksimenko-1871361423.html

саратовская область

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жилье, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, саратов