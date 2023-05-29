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В Липецкой области ввели запрет на запуск салютов и беспилотников - РИА Новости, 29.05.2023
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Липецкая область
 
16:54 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/zapret-1874882897.html
В Липецкой области ввели запрет на запуск салютов и беспилотников
В Липецкой области ввели запрет на запуск салютов и беспилотников - РИА Новости, 29.05.2023
В Липецкой области ввели запрет на запуск салютов и беспилотников
Власти Липецкой области в дополнение к существующему ограничению на полеты БПЛА на территории региона запретили использование всех видов беспилотных судов любой РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:54
2023-05-29T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области в дополнение к существующему ограничению на полеты БПЛА на территории региона запретили использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салюты и пиротехнические изделия, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности. Что касается пиротехники, то вводится полный запрет.Как отметил Артамонов, от жителей поступает немало жалоб на периодические хлопки и вспышки поздним вечером в разных районах города. Губернатор с пониманием относится к подобным сигналам, учитывая тревожные новости из соседних областей. "Думаю, все понимают, что так надежнее и спокойнее. Вопросы безопасности всегда были у нас в приоритете, а сейчас – особенно. Хочу добавить, что контроль соблюдения правил по использованию БПЛА в регионе будет усилен. А салюты обязательно будут – повод для этого мы дождемся", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области ввели запрет на запуск салютов и беспилотников

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиЗаседание оперштаба Липецкой области
Заседание оперштаба Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Заседание оперштаба Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области в дополнение к существующему ограничению на полеты БПЛА на территории региона запретили использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салюты и пиротехнические изделия, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности. Что касается пиротехники, то вводится полный запрет.

Как отметил Артамонов, от жителей поступает немало жалоб на периодические хлопки и вспышки поздним вечером в разных районах города. Губернатор с пониманием относится к подобным сигналам, учитывая тревожные новости из соседних областей.

"Думаю, все понимают, что так надежнее и спокойнее. Вопросы безопасности всегда были у нас в приоритете, а сейчас – особенно. Хочу добавить, что контроль соблюдения правил по использованию БПЛА в регионе будет усилен. А салюты обязательно будут – повод для этого мы дождемся", – подчеркнул Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Липецкой области ограничили въезд в леса
23 мая, 10:42
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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