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Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег" - РИА Новости, 29.05.2023
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14:05 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/zakharova-1874823106.html
Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"
Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег" - РИА Новости, 29.05.2023
Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму выступить с разъяснениями, что на самом деле он имел ввиду, когда РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:05
2023-05-29T14:05
россия
сша
киев
линдси грэм
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму выступить с разъяснениями, что на самом деле он имел ввиду, когда заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом. "Нас сейчас пытаются убедить американские, британские - англосаксонские СМИ в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста. Даже смонтировано киевским режимом. Но ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали. Но я хочу предложить, по-моему, неплохой вариант. Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает - у него есть для этого все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле", - предложила Захарова в видео, которое выложила в своем телеграм-канале. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Грэма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеграм-каналу Shot слова Грэма о "смерти русских", назвав большим позором для страны иметь такого сенатора.
https://ria.ru/20230528/zakharova-1874691963.html
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россия, сша, киев, линдси грэм, мария захарова, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, США, Киев, Линдси Грэм, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ)
Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"

Захарова предложила сенатору Грэму выступить с разъяснением слов об удачной трате денег

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму выступить с разъяснениями, что на самом деле он имел ввиду, когда заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне.
Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом.
"Нас сейчас пытаются убедить американские, британские - англосаксонские СМИ в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста. Даже смонтировано киевским режимом. Но ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали. Но я хочу предложить, по-моему, неплохой вариант. Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает - у него есть для этого все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле", - предложила Захарова в видео, которое выложила в своем телеграм-канале.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Грэма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеграм-каналу Shot слова Грэма о "смерти русских", назвав большим позором для страны иметь такого сенатора.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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РоссияСШАКиевЛиндси ГрэмМария ЗахароваВладимир ЗеленскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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