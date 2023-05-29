https://ria.ru/20230529/zakharova-1874823106.html

Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"

Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег" - РИА Новости, 29.05.2023

Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму выступить с разъяснениями, что на самом деле он имел ввиду, когда РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:05

2023-05-29T14:05

2023-05-29T14:05

россия

сша

киев

линдси грэм

мария захарова

владимир зеленский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму выступить с разъяснениями, что на самом деле он имел ввиду, когда заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это было первоначально представлено Киевом. "Нас сейчас пытаются убедить американские, британские - англосаксонские СМИ в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста. Даже смонтировано киевским режимом. Но ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали. Но я хочу предложить, по-моему, неплохой вариант. Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает - у него есть для этого все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле", - предложила Захарова в видео, которое выложила в своем телеграм-канале. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Грэма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеграм-каналу Shot слова Грэма о "смерти русских", назвав большим позором для страны иметь такого сенатора.

https://ria.ru/20230528/zakharova-1874691963.html

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сша

киев

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россия, сша, киев, линдси грэм, мария захарова, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф)