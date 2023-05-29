https://ria.ru/20230529/zaderzhanie-1874891725.html
В Крыму задержали двух украинских боевиков
В Крыму задержали двух украинских боевиков - РИА Новости, 29.05.2023
В Крыму задержали двух украинских боевиков
Два участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержаны в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:26
2023-05-29T17:26
2023-05-29T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Два участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержаны в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Сотрудники пограничного управления задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении. На мужчин завели уголовные дела за участие в незаконном вооруженном формировании. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Установлено, что братья 1999 и 2000 годов рождения добровольно вступили в ряды батальона на территории Украины и принимали активное участие в противоправных акциях в приграничных тогда с Крымом районах. Суд заключил мужчин под стражу. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* основан на Украине организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230522/arest-1873402935.html
https://ria.ru/20230529/belgorod-1874756367.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, ленур ислямов, фсб, безопасность
Россия, Украина, Ленур Ислямов, ФСБ, Безопасность
В Крыму задержали двух украинских боевиков
В Крыму задержали двух боевиков запрещенного украинского нацбатальона
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Два участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержаны в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Сотрудники пограничного управления задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении.
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На мужчин завели уголовные дела за участие в незаконном вооруженном формировании. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Установлено, что братья 1999 и 2000 годов рождения добровольно вступили в ряды батальона на территории Украины
и принимали активное участие в противоправных акциях в приграничных тогда с Крымом районах. Суд заключил мужчин под стражу.
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* основан на Украине организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым
. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
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