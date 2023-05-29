https://ria.ru/20230529/zaderzhanie-1874891725.html

В Крыму задержали двух украинских боевиков

В Крыму задержали двух украинских боевиков - РИА Новости, 29.05.2023

В Крыму задержали двух украинских боевиков

Два участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержаны в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:26

2023-05-29T17:26

2023-05-29T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Два участника запрещенного украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержаны в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Сотрудники пограничного управления задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении. На мужчин завели уголовные дела за участие в незаконном вооруженном формировании. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Установлено, что братья 1999 и 2000 годов рождения добровольно вступили в ряды батальона на территории Украины и принимали активное участие в противоправных акциях в приграничных тогда с Крымом районах. Суд заключил мужчин под стражу. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* основан на Украине организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230522/arest-1873402935.html

https://ria.ru/20230529/belgorod-1874756367.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ленур ислямов, фсб, безопасность