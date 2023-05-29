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Путин в понедельник пообщается с главой Якутии - РИА Новости, 29.05.2023
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12:51 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/yakutiya-1874801827.html
Путин в понедельник пообщается с главой Якутии
Путин в понедельник пообщается с главой Якутии - РИА Новости, 29.05.2023
Путин в понедельник пообщается с главой Якутии
Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:51
2023-05-29T12:51
политика
россия
дмитрий песков
айсен николаев
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня у президента на докладе будет глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. С ним сегодня будет президент в традиционном формате заниматься региональной проблематикой - это будет доступно для СМИ", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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политика, россия, дмитрий песков, айсен николаев, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Айсен Николаев, Владимир Путин
Путин в понедельник пообщается с главой Якутии

Путин в понедельник примет доклад у главы Якутии Николаева

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня у президента на докладе будет глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. С ним сегодня будет президент в традиционном формате заниматься региональной проблематикой - это будет доступно для СМИ", - сказал Песков журналистам в понедельник.
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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