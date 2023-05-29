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В Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 29.05.2023 (обновлено: 08:41 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vzryvy-1874735051.html
В Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 29.05.2023
В Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области, сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:18
2023-05-29T08:41
специальная военная операция на украине
украина
одесская область
хмельницкий (город)
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области, сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео, опубликованном в его Telegram-канале.&quot;Более подробно несколько позже&quot;, — добавил Братчук.Он уточнил, что воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа.Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога.СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.
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украина
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украина, одесская область, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Хмельницкий (город), В мире
В Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

В военной администрации Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области, сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«

"Более подробно несколько позже", — добавил Братчук.

Он уточнил, что воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа.
Ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога.
СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдесская областьХмельницкий (город)В мире
 
 
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