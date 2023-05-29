Рейтинг@Mail.ru
Крупный саудовский военный погиб в Персидском заливе - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/voennyy-1874917885.html
Крупный саудовский военный погиб в Персидском заливе
Крупный саудовский военный погиб в Персидском заливе - РИА Новости, 29.05.2023
Крупный саудовский военный погиб в Персидском заливе
Бригадный генерал армии Саудовской Аравии Салим ас-Сахли погиб, пытаясь спасти тонущего сына в бухте города Хобара на востоке королевства, сообщил телеканал... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:30
2023-05-29T19:30
в мире
саудовская аравия
персидский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Бригадный генерал армии Саудовской Аравии Салим ас-Сахли погиб, пытаясь спасти тонущего сына в бухте города Хобара на востоке королевства, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Как отметил телеканал, высокопоставленный саудовский военный утонул в Персидском заливе при попытке спасти ребенка, состояние его сына неизвестно. Десятки людей в Саудовской Аравии почтили память генерала во время поминальной молитвы в районе, где жила его семья.
https://ria.ru/20230512/ssha-1871417488.html
саудовская аравия
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, персидский залив
В мире, Саудовская Аравия, Персидский залив
Крупный саудовский военный погиб в Персидском заливе

Бригадный генерал армии Саудовской Аравии ас-Сахли утонул в Персидском заливе, спасая сына

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Бригадный генерал армии Саудовской Аравии Салим ас-Сахли погиб, пытаясь спасти тонущего сына в бухте города Хобара на востоке королевства, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Как отметил телеканал, высокопоставленный саудовский военный утонул в Персидском заливе при попытке спасти ребенка, состояние его сына неизвестно.
Десятки людей в Саудовской Аравии почтили память генерала во время поминальной молитвы в районе, где жила его семья.
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
США хотят усилить военное присутствие в Персидском заливе
12 мая, 19:42
 
В миреСаудовская АравияПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала