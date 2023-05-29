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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько могут потратить на выпускной
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько могут потратить на выпускной - РИА Новости, 29.05.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько могут потратить на выпускной
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:27
2023-05-29T15:27
2023-05-29T15:27
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько приемлемо тратить на выпускной в школе.Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; 5-10 тысяч рублей; 10-20 тысяч рублей; более 20 тысяч рублей.В итоге большинство подписчиков ответило, что на выпускной можно потратить не более 5 тысяч рублей. Так проголосовали почти 35% пользователей. Около 30% опрошенных считают, что на выпускной оптимально потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 16% указали сумму от 10 до 20 тысяч рублей. При этом 17% подписчиков считают, что на выпускной можно потратить от 20 тысяч рублей.В комментариях пользователи отметили, что выпускной - это важное событие для каждого ребенка, при этом сумма затрат на праздник у всех индивидуальна.
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько приемлемо тратить на выпускной в школе.
Варианты ответа были: до 5 тысяч рублей; 5-10 тысяч рублей; 10-20 тысяч рублей; более 20 тысяч рублей.
В итоге большинство подписчиков ответило, что на выпускной можно потратить не более 5 тысяч рублей. Так проголосовали почти 35% пользователей. Около 30% опрошенных считают, что на выпускной оптимально потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 16% указали сумму от 10 до 20 тысяч рублей. При этом 17% подписчиков считают, что на выпускной можно потратить от 20 тысяч рублей.
В комментариях пользователи отметили, что выпускной - это важное событие для каждого ребенка, при этом сумма затрат на праздник у всех индивидуальна.