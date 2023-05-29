https://ria.ru/20230529/videoigry-1874905702.html
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России - РИА Новости, 29.05.2023
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России
Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:25
2023-05-29T18:25
2023-05-29T18:25
россия
антон горелкин
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150749/07/1507490702_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_61339e84f0f1c8fd68b2c40416d28f42.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ русофобам. Он написал в своем телеграм-канале, что несколько человек прислали ему ссылку на видеоигру, "в которой нужно управлять украинским дроном и убивать российских военнослужащих". "Распространяется она в американском сервисе Steam, а разработана каким-то кустарем-русофобом из Германии", - написал он. По его словам, "автор игры заявляет, что он против насилия – но треть всех средств, вырученных от продажи, направляет на покупку настоящих дронов, которые убивают уже не виртуальных, а реальных россиян". "Лучшим ответом всем этим русофобам, клепающим "ситуативочку" на коленке, должны стать видеоигры, которые дадут геймерам возможность прикоснуться к российской истории и культуре, напомнят о величайших победах, которыми гордится наш народ, несмотря на все попытки Запада сделать так, чтобы они были позабыты", - отметил депутат.
https://ria.ru/20230301/redan-1855002148.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150749/07/1507490702_500:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4407427fce01b570156b9c041b9bac4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон горелкин, госдума рф, единая россия
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России
Депутат Горелкин призвал создать видеоигры с возможностью прикоснуться к истории России
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости.
Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры
, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ русофобам.
Он написал в своем телеграм-канале, что несколько человек прислали ему ссылку на видеоигру, "в которой нужно управлять украинским дроном и убивать российских военнослужащих".
"Распространяется она в американском сервисе Steam, а разработана каким-то кустарем-русофобом из Германии", - написал он.
По его словам, "автор игры заявляет, что он против насилия – но треть всех средств, вырученных от продажи, направляет на покупку настоящих дронов, которые убивают уже не виртуальных, а реальных россиян".
"Лучшим ответом всем этим русофобам, клепающим "ситуативочку" на коленке, должны стать видеоигры, которые дадут геймерам возможность прикоснуться к российской истории и культуре, напомнят о величайших победах, которыми гордится наш народ, несмотря на все попытки Запада сделать так, чтобы они были позабыты", - отметил депутат.
Депутат Госдумы захотел запретить часть аниме и видеоигр из-за "Редана"