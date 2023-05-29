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Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России - РИА Новости, 29.05.2023
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18:25 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/videoigry-1874905702.html
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России - РИА Новости, 29.05.2023
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России
Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:25
2023-05-29T18:25
россия
антон горелкин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ русофобам. Он написал в своем телеграм-канале, что несколько человек прислали ему ссылку на видеоигру, "в которой нужно управлять украинским дроном и убивать российских военнослужащих". "Распространяется она в американском сервисе Steam, а разработана каким-то кустарем-русофобом из Германии", - написал он. По его словам, "автор игры заявляет, что он против насилия – но треть всех средств, вырученных от продажи, направляет на покупку настоящих дронов, которые убивают уже не виртуальных, а реальных россиян". "Лучшим ответом всем этим русофобам, клепающим "ситуативочку" на коленке, должны стать видеоигры, которые дадут геймерам возможность прикоснуться к российской истории и культуре, напомнят о величайших победах, которыми гордится наш народ, несмотря на все попытки Запада сделать так, чтобы они были позабыты", - отметил депутат.
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россия, антон горелкин, госдума рф, единая россия
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России

Депутат Горелкин призвал создать видеоигры с возможностью прикоснуться к истории России

© Depositphotos.com / GorodenkoffДевушка за игрой на компьютере
Девушка за игрой на компьютере - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / Gorodenkoff
Девушка за игрой на компьютере. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ русофобам.
Он написал в своем телеграм-канале, что несколько человек прислали ему ссылку на видеоигру, "в которой нужно управлять украинским дроном и убивать российских военнослужащих".
"Распространяется она в американском сервисе Steam, а разработана каким-то кустарем-русофобом из Германии", - написал он.
По его словам, "автор игры заявляет, что он против насилия – но треть всех средств, вырученных от продажи, направляет на покупку настоящих дронов, которые убивают уже не виртуальных, а реальных россиян".
"Лучшим ответом всем этим русофобам, клепающим "ситуативочку" на коленке, должны стать видеоигры, которые дадут геймерам возможность прикоснуться к российской истории и культуре, напомнят о величайших победах, которыми гордится наш народ, несмотря на все попытки Запада сделать так, чтобы они были позабыты", - отметил депутат.
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