https://ria.ru/20230529/videoigry-1874905702.html

Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России

Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России - РИА Новости, 29.05.2023

Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России

Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:25

2023-05-29T18:25

2023-05-29T18:25

россия

антон горелкин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал создавать видеоигры, которые дадут возможность прикоснуться к истории и культуре России, как ответ русофобам. Он написал в своем телеграм-канале, что несколько человек прислали ему ссылку на видеоигру, "в которой нужно управлять украинским дроном и убивать российских военнослужащих". "Распространяется она в американском сервисе Steam, а разработана каким-то кустарем-русофобом из Германии", - написал он. По его словам, "автор игры заявляет, что он против насилия – но треть всех средств, вырученных от продажи, направляет на покупку настоящих дронов, которые убивают уже не виртуальных, а реальных россиян". "Лучшим ответом всем этим русофобам, клепающим "ситуативочку" на коленке, должны стать видеоигры, которые дадут геймерам возможность прикоснуться к российской истории и культуре, напомнят о величайших победах, которыми гордится наш народ, несмотря на все попытки Запада сделать так, чтобы они были позабыты", - отметил депутат.

https://ria.ru/20230301/redan-1855002148.html

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россия, антон горелкин, госдума рф, единая россия