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В Киеве облили краской мемориальную доску на доме-музее Булгакова - РИА Новости, 29.05.2023
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12:04 29.05.2023 (обновлено: 12:05 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vandalizm-1874788445.html
В Киеве облили краской мемориальную доску на доме-музее Булгакова
В Киеве облили краской мемориальную доску на доме-музее Булгакова - РИА Новости, 29.05.2023
В Киеве облили краской мемориальную доску на доме-музее Булгакова
Неизвестные облили красной краской новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:04
2023-05-29T12:05
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее сообщалось, что в Киеве мемориальная доска в честь Булгакова была обновлена. В новой версии на украинском языке он переименован с "русского писателя" на "выдающегося киевлянина". &quot;Уже новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова неизвестные облили красной краской&quot;, - говорится в сообщении издания.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, киев, украина, михаил булгаков
В мире, Киев, Украина, Михаил Булгаков
В Киеве облили краской мемориальную доску на доме-музее Булгакова

"Страна.ua": мемориальную доску на фасаде дома-музея Булгакова облили красной краской

© Фото из соцсетейМемориальная доска Михаилу Булгакову в Киева, облитая красной краской
Мемориальная доска Михаилу Булгакову в Киева, облитая красной краской
© Фото из соцсетей
Мемориальная доска Михаилу Булгакову в Киева, облитая красной краской
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее сообщалось, что в Киеве мемориальная доска в честь Булгакова была обновлена. В новой версии на украинском языке он переименован с "русского писателя" на "выдающегося киевлянина".
«

"Уже новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова неизвестные облили красной краской", - говорится в сообщении издания.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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