https://ria.ru/20230529/vakuum-1874803365.html

В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности

В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности - РИА Новости, 29.05.2023

В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности

Большой вакуум сейчас существует в сфере стратегической стабильности, который срочно надо заполнять новыми актами международной безопасности, заявил... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:56

2023-05-29T12:56

2023-05-29T12:56

россия

обсе

нато

в мире

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большой вакуум сейчас существует в сфере стратегической стабильности, который срочно надо заполнять новыми актами международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В этой области, области контроля над вооружениями, стратегической стабильности, сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию. Это в интересах практически всего мира", - сказал Песков журналистам. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html

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россия, обсе, нато, в мире, дмитрий песков, владимир путин