Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/vakuum-1874803365.html
В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности
В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности
Большой вакуум сейчас существует в сфере стратегической стабильности, который срочно надо заполнять новыми актами международной безопасности, заявил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:56
2023-05-29T12:56
россия
обсе
нато
в мире
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603469_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06e0ec210bafb58c8fae11b73a2abdec.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большой вакуум сейчас существует в сфере стратегической стабильности, который срочно надо заполнять новыми актами международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В этой области, области контроля над вооружениями, стратегической стабильности, сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию. Это в интересах практически всего мира", - сказал Песков журналистам. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230418/antonov-1865964155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80144bfdb293e3a14e854ee5223acea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обсе, нато, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Россия, ОБСЕ, НАТО, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле призвали заполнить вакуум в сфере стратегической стабильности

Песков: в сфере стратегической стабильности есть большой вакуум, который надо заполнять

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большой вакуум сейчас существует в сфере стратегической стабильности, который срочно надо заполнять новыми актами международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"В этой области, области контроля над вооружениями, стратегической стабильности, сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию. Это в интересах практически всего мира", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Антонов обвинил США в разрушении договоров по контролю над вооружениями
18 апреля, 04:46
 
РоссияОБСЕНАТОВ миреДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала