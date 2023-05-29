https://ria.ru/20230529/ukraina-1874888640.html
Киев расторг соглашение с Минском о гарантиях пенсионного обеспечения
Киев расторг соглашение с Минском о гарантиях пенсионного обеспечения - РИА Новости, 29.05.2023
Киев расторг соглашение с Минском о гарантиях пенсионного обеспечения
Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий денонсацию соглашения между Украиной и Белоруссией о гарантиях в области пенсионного обеспечения,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:11
2023-05-29T17:11
2023-05-29T17:11
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий денонсацию соглашения между Украиной и Белоруссией о гарантиях в области пенсионного обеспечения, сообщил в понедельник в Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "(Рада одобрила законопроект - ред.) #0196 - денонсацию соглашения между Украиной и Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. За - 301 (голос)", - написал Железняк. Законопроект предусматривает денонсацию соглашения, заключенного 14 декабря 1995 года в Киеве. Как сообщало ранее издание "Украинские новости", в декабре 2022 года правительство Украины решило выйти из соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих стран СНГ.
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866149699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Белоруссия, Верховная Рада Украины, СНГ
Киев расторг соглашение с Минском о гарантиях пенсионного обеспечения
Депутат Железняк: Рада одобрила выход из соглашения с Белоруссией о пенсионном обеспечении