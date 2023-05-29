https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874829926.html

Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения

Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения - РИА Новости, 29.05.2023

Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения

Груз с российскими удобрениями на днях прибывает в кенийский порт города Момбаса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:18

2023-05-29T14:18

2023-05-29T14:18

кения

момбаса

сергей лавров

евросоюз

санкции

экономика

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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Груз с российскими удобрениями на днях прибывает в кенийский порт города Момбаса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается Кении, то буквально на днях в порт Момбасы прибывает судно", - заявил Лавров на брифинге в Найроби. По его словам, эти удобрения после их соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны. "Еще несколько стран будут получать по этой же схеме наши удобрения - из тех, арестованных, так называемых. Но процесс движется крайне медленно", - посетовал он. Ранее МИД Латвии сообщил, что Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС. В апреле группа "Уралхим-Уралкалий" сообщила, что отправила вторую гуманитарную партию удобрений для стран Африки, партия объемом 34 тысячи тонн для Кении была погружена на судно в Риге и следует до порта Момбаса.

https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html

кения

момбаса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кения, момбаса, сергей лавров, евросоюз, санкции, экономика