https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874829926.html
Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения
Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения
Груз с российскими удобрениями на днях прибывает в кенийский порт города Момбаса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:18
2023-05-29T14:18
2023-05-29T14:18
кения
момбаса
сергей лавров
евросоюз
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg
НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Груз с российскими удобрениями на днях прибывает в кенийский порт города Момбаса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается Кении, то буквально на днях в порт Момбасы прибывает судно", - заявил Лавров на брифинге в Найроби. По его словам, эти удобрения после их соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны. "Еще несколько стран будут получать по этой же схеме наши удобрения - из тех, арестованных, так называемых. Но процесс движется крайне медленно", - посетовал он. Ранее МИД Латвии сообщил, что Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС. В апреле группа "Уралхим-Уралкалий" сообщила, что отправила вторую гуманитарную партию удобрений для стран Африки, партия объемом 34 тысячи тонн для Кении была погружена на судно в Риге и следует до порта Момбаса.
https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html
кения
момбаса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кения, момбаса, сергей лавров, евросоюз, санкции, экономика
Кения, Момбаса, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции, Экономика
Лавров рассказал, когда Кения получит российские удобрения
Глава МИД Лавров: судно с удобрениями из России на днях прибудет в кенийский порт Момбасы
НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Груз с российскими удобрениями на днях прибывает в кенийский порт города Момбаса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Что касается Кении, то буквально на днях в порт Момбасы прибывает судно", - заявил Лавров на брифинге в Найроби.
По его словам, эти удобрения после их соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны.
"Еще несколько стран будут получать по этой же схеме наши удобрения - из тех, арестованных, так называемых. Но процесс движется крайне медленно", - посетовал он.
Ранее МИД Латвии сообщил, что Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС.
В апреле группа "Уралхим-Уралкалий" сообщила, что отправила вторую гуманитарную партию удобрений для стран Африки, партия объемом 34 тысячи тонн для Кении была погружена на судно в Риге и следует до порта Момбаса.
Украину и США не интересуют голодающие в Африке, заявила Захарова