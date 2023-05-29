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Японский военный корабль под милитаристским флагом прибыл в Южную Корею

Японский военный корабль под милитаристским флагом прибыл в Южную Корею - РИА Новости, 29.05.2023

Японский военный корабль под милитаристским флагом прибыл в Южную Корею

Японский военный корабль прибыл в Южную Корею в понедельник для участия в многонациональных военно-морских учениях, корабль прибыл в порт Пусана под так... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:03

2023-05-29T11:03

2023-05-29T11:03

в мире

южная корея

япония

пусан

юн сок ель

всемирная торговая организация (вто)

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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Японский военный корабль прибыл в Южную Корею в понедельник для участия в многонациональных военно-морских учениях, корабль прибыл в порт Пусана под так называемым флагом Восходящего солнца, который ассоциируется с японским милитаризмом, но южнокорейская сторона не выразила протеста на фоне улучшения отношений Токио и Сеула, передает агентство Ренхап. Сообщается, что японский эсминец JS Hamagiri прибыл в порт Пусана для участия в учениях Eastern Endeavor 23 по предотвращению незаконного оборота оружия массового уничтожения, которые пройдут в среду в международных водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджудо. К учениям, которые проводятся южнокорейскими ВМС, присоединятся США, Австралия, Япония, Канада и Сингапур. Как отмечает агентство, японский военный корабль прибыл в Пусан с поднятым флагом Восходящего солнца, который ассоциируется с милитаризмом Японии. Обычно Сеул негативно относился к использованию флага в любых мероприятиях с участием Южной Кореи, но в этот раз министерство обороны Южной Кореи заявило, что не будет поднимать вопрос об использовании флага, назвав это "обычной международной практикой". Японское законодательство предусматривает использование флага на кораблях страны. В ходе учения страны-участницы мобилизуют в общей сложности семь судов и шесть самолетов и планируют сформировать "многонациональный координационный центр" для сотрудничества в области обмена информацией и других морских процедур. Согласно официальным заявлениям, учения не нацелены на какую-либо конкретную страну, но, как отмечает агентство Рёнхап, они должны помочь активизировать совместные усилия по предотвращению возможности распространения оружия массового уничтожения Северной Кореей. Новая администрация президента Юн Сок Ёля взяла курс на потепление отношений с японским правительством, чтобы наладить двусторонние отношения, а также обеспечить трехстороннее партнерство в области безопасности с США и Японией для противодействия военным угрозам Северной Кореи. Правительство Южной Кореи официально представило план выплат компенсаций жертвам принудительного труда через южнокорейский государственный фонд на деньги южнокорейских фирм, а не японских компаний. После этого состоялся первый за долгое время саммит глав двух государств, в целом с марта лидеры Японии и Южной Кореи встретились уже трижды. Япония также отменила экспортные ограничения в отношении Южной Кореи на материалы для полупроводников и дисплеев, а Сеул отозвал соответствующую жалобу на эти меры в ВТО. Кроме того, стороны договорились о нормализации обмена военной информацией и снова взаимно включили друг друга в "белый список" привилегированных торговых партнеров.

https://ria.ru/20230527/yaponiya-1874485122.html

https://ria.ru/20230529/kndr-1874734021.html

южная корея

япония

пусан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, япония, пусан, юн сок ель, всемирная торговая организация (вто)