https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874868847.html

Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными

Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными - РИА Новости, 29.05.2023

Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными

Наблюдатели от ОБСЕ в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как "честные и свободные". РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:00

2023-05-29T16:00

2023-05-29T16:12

в мире

турция

обсе

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782272_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b2c9dd129b27689d0cb58d27d5a7715b.jpg

ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как "честные и свободные".Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."В сложной ситуации, в которой мы находимся в Турции, – но с высокой явкой и пониманием того, что у людей был выбор между настоящими политическими альтернативами, слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет", - сказала глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте ОБСЕ.Она отметила, что необходимо принять во внимание замечания ОБСЕ касательно предвзятого освещения выборов в СМИ и недостатка доступа к СМИ у оппозиции."Сложно описать такой сложный процесс, как выборы, одним-двумя словами. Если спросить моих детей: когда две команды играют в футбол, и у одной команды есть ботинки, а у другой нет – честно это или нет? Я не знаю. Это непросто, нам пришлось оценить очень много аспектов, и мы не хотим сводить эту оценку к одному-двум словам", - сказал глава миссии наблюдателей ПАСЕ Франк Швабе.Он отметил, что второй раунд голосования прошел в условиях, "которые не всегда соответствовали условиям проведения демократических выборов".В то же время наблюдатели отметили хорошую организацию голосования."Голосование было оценено положительно на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков. Процедуры в целом соблюдались", - говорится в отчете наблюдателей.Отмечается, что день второго тура выборов был хорошо организован и в целом прошел мирно, с единичными случаями насилия, в основном против сторонников оппозиции, и некоторыми нарушениями тишины в ходе кампании.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874861002.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, обсе, президентские выборы в турции