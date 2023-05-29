Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 29.05.2023 (обновлено: 16:12 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874868847.html
Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными
Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными - РИА Новости, 29.05.2023
Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными
Наблюдатели от ОБСЕ в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как "честные и свободные". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:00
2023-05-29T16:12
в мире
турция
обсе
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782272_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b2c9dd129b27689d0cb58d27d5a7715b.jpg
ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как "честные и свободные".Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."В сложной ситуации, в которой мы находимся в Турции, – но с высокой явкой и пониманием того, что у людей был выбор между настоящими политическими альтернативами, слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет", - сказала глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте ОБСЕ.Она отметила, что необходимо принять во внимание замечания ОБСЕ касательно предвзятого освещения выборов в СМИ и недостатка доступа к СМИ у оппозиции."Сложно описать такой сложный процесс, как выборы, одним-двумя словами. Если спросить моих детей: когда две команды играют в футбол, и у одной команды есть ботинки, а у другой нет – честно это или нет? Я не знаю. Это непросто, нам пришлось оценить очень много аспектов, и мы не хотим сводить эту оценку к одному-двум словам", - сказал глава миссии наблюдателей ПАСЕ Франк Швабе.Он отметил, что второй раунд голосования прошел в условиях, "которые не всегда соответствовали условиям проведения демократических выборов".В то же время наблюдатели отметили хорошую организацию голосования."Голосование было оценено положительно на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков. Процедуры в целом соблюдались", - говорится в отчете наблюдателей.Отмечается, что день второго тура выборов был хорошо организован и в целом прошел мирно, с единичными случаями насилия, в основном против сторонников оппозиции, и некоторыми нарушениями тишины в ходе кампании.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874861002.html
https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782272_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_21b8d7f41ffcbabbf99795032420f37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, обсе, президентские выборы в турции
В мире, Турция, ОБСЕ, Президентские выборы в Турции
Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными

Миссия наблюдателей от ОБСЕ отказалась назвать выборы в Турции честными и свободными

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед офисом правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед офисом правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед офисом правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как "честные и свободные".
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции
Вчера, 15:40
"В сложной ситуации, в которой мы находимся в Турции, – но с высокой явкой и пониманием того, что у людей был выбор между настоящими политическими альтернативами, слишком недальновидно было бы сказать, были ли они честными или нет, были они свободными или нет", - сказала глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте ОБСЕ.
Она отметила, что необходимо принять во внимание замечания ОБСЕ касательно предвзятого освещения выборов в СМИ и недостатка доступа к СМИ у оппозиции.
"Сложно описать такой сложный процесс, как выборы, одним-двумя словами. Если спросить моих детей: когда две команды играют в футбол, и у одной команды есть ботинки, а у другой нет – честно это или нет? Я не знаю. Это непросто, нам пришлось оценить очень много аспектов, и мы не хотим сводить эту оценку к одному-двум словам", - сказал глава миссии наблюдателей ПАСЕ Франк Швабе.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эрдоган начал век Турции. К чему готовиться России и Западу
Вчера, 15:37
Он отметил, что второй раунд голосования прошел в условиях, "которые не всегда соответствовали условиям проведения демократических выборов".
В то же время наблюдатели отметили хорошую организацию голосования.
"Голосование было оценено положительно на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков. Процедуры в целом соблюдались", - говорится в отчете наблюдателей.
Отмечается, что день второго тура выборов был хорошо организован и в целом прошел мирно, с единичными случаями насилия, в основном против сторонников оппозиции, и некоторыми нарушениями тишины в ходе кампании.
"Победитель — сама наша нация": итоги президентских выборов в Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

Сторонницы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на площади Таксим в Стамбуле

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 13

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 13

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
В миреТурцияОБСЕПрезидентские выборы в Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала