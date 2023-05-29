https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874752239.html

Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник

Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник

Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре выборов президента Турции продолжит предпринимать попытки по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:00

2023-05-29T10:00

2023-05-29T13:39

в мире

украина

турция

россия

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре выборов президента Турции продолжит предпринимать попытки по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Тема Украины, тема посредничества Турции в этом конфликте — приоритет в нашей внешней политике. Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения как с лидером России, так и Украины. Будут продолжены призывы и предложения по немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Как заявлял господин президент, победителей в этом конфликте не будет", — указал собеседник агентства.Он добавил, что приоритетом для Эрдогана также остается "зерновая сделка", Анкара будет добиваться ее беспрепятственной работы.По словам источника, заключение этого соглашения — важный внешнеполитический успех Анкары и лично президента."Есть определенные проблемы, связанные с экспортом российской продукции, есть риски. Сейчас важно, чтобы механизм работал беспрепятственно, думаю, усилия господина президента будут направлены на это", — заключил собеседник агентства.Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html

https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873300740.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, турция, россия, президентские выборы в турции