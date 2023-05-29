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Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2023
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10:00 29.05.2023 (обновлено: 13:39 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874752239.html
Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник
Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник
Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре выборов президента Турции продолжит предпринимать попытки по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:00
2023-05-29T13:39
в мире
украина
турция
россия
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре выборов президента Турции продолжит предпринимать попытки по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. &quot;Тема Украины, тема посредничества Турции в этом конфликте — приоритет в нашей внешней политике. Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения как с лидером России, так и Украины. Будут продолжены призывы и предложения по немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Как заявлял господин президент, победителей в этом конфликте не будет&quot;, — указал собеседник агентства.Он добавил, что приоритетом для Эрдогана также остается "зерновая сделка", Анкара будет добиваться ее беспрепятственной работы.По словам источника, заключение этого соглашения — важный внешнеполитический успех Анкары и лично президента."Есть определенные проблемы, связанные с экспортом российской продукции, есть риски. Сейчас важно, чтобы механизм работал беспрепятственно, думаю, усилия господина президента будут направлены на это", — заключил собеседник агентства.Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html
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в мире, украина, турция, россия, президентские выборы в турции
В мире, Украина, Турция, Россия, Президентские выборы в Турции
Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник

Эрдоган после победы на президентских выборах продолжит посреднические усилия по Украине

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. 28 мая 2023
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. 28 мая 2023
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АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре выборов президента Турции продолжит предпринимать попытки по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
«

"Тема Украины, тема посредничества Турции в этом конфликте — приоритет в нашей внешней политике. Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения как с лидером России, так и Украины. Будут продолжены призывы и предложения по немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Как заявлял господин президент, победителей в этом конфликте не будет", — указал собеседник агентства.

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Он добавил, что приоритетом для Эрдогана также остается "зерновая сделка", Анкара будет добиваться ее беспрепятственной работы.
По словам источника, заключение этого соглашения — важный внешнеполитический успех Анкары и лично президента.
«
"Есть определенные проблемы, связанные с экспортом российской продукции, есть риски. Сейчас важно, чтобы механизм работал беспрепятственно, думаю, усилия господина президента будут направлены на это", — заключил собеседник агентства.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.
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