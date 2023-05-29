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Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
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09:39 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874749804.html
Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана
Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана
Турецкая оппозиция после поражения во втором туре президентских выборов должна сменить руководство своих партий и образ мышления, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:39
2023-05-29T09:39
в мире
турция
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турецкая оппозиция после поражения во втором туре президентских выборов должна сменить руководство своих партий и образ мышления, пишет в понедельник газета Hürriyet. Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "У оппозиции есть два выхода из этого тупика: во-первых, они должны сменить руководство своих партий, а затем они должны изменить этот образ мышления", - пишет издание. Газета отмечает, что нынешняя победа Эрдогана – "важнее и сложнее" прошлых побед на выборах. "Состояние экономики, землетрясение, пандемия… Эрдоган снова победил. Победа в таких условиях - большой успех для Эрдогана. Эта победа важнее прошлых побед", - уточнила Hürriyet.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html
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в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана

Hürriyet: турецкая оппозиция должна изменить образ мышления после проигрыша Эрдогану

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции
Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турецкая оппозиция после поражения во втором туре президентских выборов должна сменить руководство своих партий и образ мышления, пишет в понедельник газета Hürriyet.
Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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"У оппозиции есть два выхода из этого тупика: во-первых, они должны сменить руководство своих партий, а затем они должны изменить этот образ мышления", - пишет издание.
Газета отмечает, что нынешняя победа Эрдогана – "важнее и сложнее" прошлых побед на выборах.
"Состояние экономики, землетрясение, пандемия… Эрдоган снова победил. Победа в таких условиях - большой успех для Эрдогана. Эта победа важнее прошлых побед", - уточнила Hürriyet.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
 
В миреТурцияПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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