https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874749804.html

Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана

Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана

Турецкая оппозиция после поражения во втором туре президентских выборов должна сменить руководство своих партий и образ мышления, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:39

2023-05-29T09:39

2023-05-29T09:39

в мире

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турецкая оппозиция после поражения во втором туре президентских выборов должна сменить руководство своих партий и образ мышления, пишет в понедельник газета Hürriyet. Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "У оппозиции есть два выхода из этого тупика: во-первых, они должны сменить руководство своих партий, а затем они должны изменить этот образ мышления", - пишет издание. Газета отмечает, что нынешняя победа Эрдогана – "важнее и сложнее" прошлых побед на выборах. "Состояние экономики, землетрясение, пандемия… Эрдоган снова победил. Победа в таких условиях - большой успех для Эрдогана. Эта победа важнее прошлых побед", - уточнила Hürriyet.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган