https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874747289.html

В Турции предположили, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу

В Турции предположили, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу - РИА Новости, 29.05.2023

В Турции предположили, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу станет новым лидером оппозиционного блока Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:18

2023-05-29T09:18

2023-05-29T09:18

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу станет новым лидером оппозиционного блока Турции, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. "Первым шагом оппозиции, несомненно, будет выдвижение нового кандидата, вероятно, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, более молодого, популярного и успешного, который заменит (Кемаля) Кылычдароглу на посту их лидера. Никого не удивит, что в новый период оппозиция стала чаще использовать азиатские и националистические заявления вместо прозападных. Единственным козырем, оставшимся в руках оппозиции, являются проблемы в экономике и проблема беженцев, и эти вопросы будут часто возникать в следующий период", - сказал аналитик. По его словам, план внешней политики Эрдогана состоит в том, чтобы соединить турецкий мир. "Теряя былое экономическое могущество и борясь со своими проблемами, Анкара теряет свое обаяние для Центральной Азии, но культурные связи по-прежнему являются большим преимуществом для Турции. Если Анкаре удастся облегчить таможенные процедуры с этими тюркоязычными странами и снизить таможенные ставки между собой, ее экономическое и политическое влияние в регионе возрастет. На Кавказе возникнут подозрения в неограниченной поддержке Азербайджана. Восстановление дипломатических отношений с Арменией имеет жизненно важное значение для устойчивого мира в регионе, и нормализации двусторонних отношений можно ожидать в течение нескольких месяцев. Одной из важнейших потенциальных проблем для Турции в ближайшее время может стать нестабильность, которая может возникнуть в результате общественных событий внутри Ирана", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, кемаль кылычдароглу