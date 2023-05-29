https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874742937.html

Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту

Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту - РИА Новости, 29.05.2023

Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту

Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:37

2023-05-29T08:37

2023-05-29T08:37

в мире

турция

анкара (провинция)

украина

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Существенных изменений в парадоксальном подходе (президента Турции Тайипа) Эрдогана к Украине ожидать не стоит. В то время как с одной стороны был объявлен нейтралитет, с другой стороны Анкара, подарившая Украине бронетехнику, ничего не потеряла от своего восторженного подхода к посредничеству. Проливы являются самым важным козырем Анкары в посредничестве, и этот процесс будет поддерживаться другими процессами, такими как соглашение о "зерновом коридоре", - заявил аналитик. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. По словам Озера, необходимая социальная обстановка для цветной революции в Турции не полностью готова и не представляется возможным подготовить в ближайшее время. "Американцы знают, что турецкая общественность будет относиться к любому иностранному вмешательству националистически, и этот процесс будет работать против них. Проблемы в экономике, высокая инфляция и сирийские беженцы – важнейшие проблемы правительства. Следует ожидать, что Соединенные Штаты Америки предпримут некоторые провокации, особенно в отношении беженцев, и предпримут шаги, которые создадут внезапную потребность в иностранной валюте в турецком финансовом секторе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874736656.html

турция

анкара (провинция)

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, анкара (провинция), украина, президентские выборы в турции