https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874742937.html
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту
Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:37
2023-05-29T08:37
2023-05-29T08:37
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Существенных изменений в парадоксальном подходе (президента Турции Тайипа) Эрдогана к Украине ожидать не стоит. В то время как с одной стороны был объявлен нейтралитет, с другой стороны Анкара, подарившая Украине бронетехнику, ничего не потеряла от своего восторженного подхода к посредничеству. Проливы являются самым важным козырем Анкары в посредничестве, и этот процесс будет поддерживаться другими процессами, такими как соглашение о "зерновом коридоре", - заявил аналитик. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. По словам Озера, необходимая социальная обстановка для цветной революции в Турции не полностью готова и не представляется возможным подготовить в ближайшее время. "Американцы знают, что турецкая общественность будет относиться к любому иностранному вмешательству националистически, и этот процесс будет работать против них. Проблемы в экономике, высокая инфляция и сирийские беженцы – важнейшие проблемы правительства. Следует ожидать, что Соединенные Штаты Америки предпримут некоторые провокации, особенно в отношении беженцев, и предпримут шаги, которые создадут внезапную потребность в иностранной валюте в турецком финансовом секторе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874736656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), украина, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Президентские выборы в Турции
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту
Эксперт: Турция не пойдет на существенные изменения в подходе к украинскому конфликту
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
"Существенных изменений в парадоксальном подходе (президента Турции Тайипа) Эрдогана к Украине
ожидать не стоит. В то время как с одной стороны был объявлен нейтралитет, с другой стороны Анкара, подарившая Украине бронетехнику, ничего не потеряла от своего восторженного подхода к посредничеству. Проливы являются самым важным козырем Анкары в посредничестве, и этот процесс будет поддерживаться другими процессами, такими как соглашение о "зерновом коридоре", - заявил аналитик.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
По словам Озера, необходимая социальная обстановка для цветной революции в Турции не полностью готова и не представляется возможным подготовить в ближайшее время.
"Американцы знают, что турецкая общественность будет относиться к любому иностранному вмешательству националистически, и этот процесс будет работать против них. Проблемы в экономике, высокая инфляция и сирийские беженцы – важнейшие проблемы правительства. Следует ожидать, что Соединенные Штаты Америки предпримут некоторые провокации, особенно в отношении беженцев, и предпримут шаги, которые создадут внезапную потребность в иностранной валюте в турецком финансовом секторе", - подчеркнул он.
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