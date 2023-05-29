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Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту - РИА Новости, 29.05.2023
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08:37 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874742937.html
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту
Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:37
2023-05-29T08:37
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Существенных изменений в парадоксальном подходе (президента Турции Тайипа) Эрдогана к Украине ожидать не стоит. В то время как с одной стороны был объявлен нейтралитет, с другой стороны Анкара, подарившая Украине бронетехнику, ничего не потеряла от своего восторженного подхода к посредничеству. Проливы являются самым важным козырем Анкары в посредничестве, и этот процесс будет поддерживаться другими процессами, такими как соглашение о "зерновом коридоре", - заявил аналитик. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. По словам Озера, необходимая социальная обстановка для цветной революции в Турции не полностью готова и не представляется возможным подготовить в ближайшее время. "Американцы знают, что турецкая общественность будет относиться к любому иностранному вмешательству националистически, и этот процесс будет работать против них. Проблемы в экономике, высокая инфляция и сирийские беженцы – важнейшие проблемы правительства. Следует ожидать, что Соединенные Штаты Америки предпримут некоторые провокации, особенно в отношении беженцев, и предпримут шаги, которые создадут внезапную потребность в иностранной валюте в турецком финансовом секторе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874736656.html
турция
анкара (провинция)
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В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Президентские выборы в Турции
Эксперт оценил вероятность изменения подхода Турции к украинскому конфликту

Эксперт: Турция не пойдет на существенные изменения в подходе к украинскому конфликту

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Турция не пойдет на существенные изменения в своем подходе к украинскому конфликту, Вашингтон при этом может предпринять ряд провокаций в отношении Анкары, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
"Существенных изменений в парадоксальном подходе (президента Турции Тайипа) Эрдогана к Украине ожидать не стоит. В то время как с одной стороны был объявлен нейтралитет, с другой стороны Анкара, подарившая Украине бронетехнику, ничего не потеряла от своего восторженного подхода к посредничеству. Проливы являются самым важным козырем Анкары в посредничестве, и этот процесс будет поддерживаться другими процессами, такими как соглашение о "зерновом коридоре", - заявил аналитик.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
По словам Озера, необходимая социальная обстановка для цветной революции в Турции не полностью готова и не представляется возможным подготовить в ближайшее время.
"Американцы знают, что турецкая общественность будет относиться к любому иностранному вмешательству националистически, и этот процесс будет работать против них. Проблемы в экономике, высокая инфляция и сирийские беженцы – важнейшие проблемы правительства. Следует ожидать, что Соединенные Штаты Америки предпримут некоторые провокации, особенно в отношении беженцев, и предпримут шаги, которые создадут внезапную потребность в иностранной валюте в турецком финансовом секторе", - подчеркнул он.
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В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаПрезидентские выборы в Турции
 
 
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