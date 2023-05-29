https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874735186.html

Политолог указал на интерес Эрдогана к позиции России по выборам в Турции

Политолог указал на интерес Эрдогана к позиции России по выборам в Турции - РИА Новости, 29.05.2023

Политолог указал на интерес Эрдогана к позиции России по выборам в Турции

Победивший на выборах главы Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может оценить позицию России по президентским выборам в этой стране, в целом же он РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T07:21

2023-05-29T07:21

2023-05-29T07:21

россия

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

нато

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Победивший на выборах главы Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может оценить позицию России по президентским выборам в этой стране, в целом же он должен сделать серьезные выводы в свете их результатов, считает профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Второй тур президентских выборов состоялся в Турции в воскресенье. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. "Я думаю, он очень сильно это оценит", - сказал Бакланов РИА Новости, отвечая на вопрос, оценит ли Эрдоган действия России, которая не заигрывала с оппозицией на выборах в Турции. Эксперт отметил, что после победы на выборах Эрдоган должен "сделать серьезные выводы", поскольку он получил пост лидера с небольшим перевесом. "Речь идет о недовольстве половиной страны той политикой, которую он проводит", - подчеркнул Бакланов. По его словам, в сложившейся ситуации турецкий лидер должен опираться на тех, кто действительно оказал поддержку. Бакланов подчеркнул, что тем не менее по ряду вопросов в среднеазиатской политике, в политике по НАТО, в ситуации вокруг Украины деятельность Эрдогана может вызывать "законное раздражение". "Эрдоган в целом показывает правильный вектор своего развития, но недостаточный для того, чтобы характеризовать его в качестве стратегического партнера для нашей страны", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874733884.html

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россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, нато, президентские выборы в турции