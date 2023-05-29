https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html

США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик

США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик - РИА Новости, 29.05.2023

США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик

США теряют свое влияние в Турции, Вашингтон может быть рад, что Евросоюз потерял Анкару, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:33

2023-05-29T06:33

2023-05-29T06:33

турция

в мире

сша

вашингтон (штат)

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. США теряют свое влияние в Турции, Вашингтон может быть рад, что Евросоюз потерял Анкару, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника - единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов - "победят террористические организации и американские компании". "На мой взгляд, это Евросоюз поддержал оппозицию, а не США. Соединенные Штаты Америки уже давно теряют свое влияние в Турции, и нет почвы для проведения серьезной операции близких к ним в бюрократическом аппарате групп и общественной поддержки. Администрация Вашингтона в эти дни занята Украиной и Тайванем, но, возможно, она может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция", - сказал эксперт. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html

турция

сша

вашингтон (штат)

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турция, в мире, сша, вашингтон (штат), кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции