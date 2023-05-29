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США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик - РИА Новости, 29.05.2023
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06:33 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html
США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик
США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик - РИА Новости, 29.05.2023
США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик
США теряют свое влияние в Турции, Вашингтон может быть рад, что Евросоюз потерял Анкару, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:33
2023-05-29T06:33
турция
в мире
сша
вашингтон (штат)
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. США теряют свое влияние в Турции, Вашингтон может быть рад, что Евросоюз потерял Анкару, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника - единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов - "победят террористические организации и американские компании". "На мой взгляд, это Евросоюз поддержал оппозицию, а не США. Соединенные Штаты Америки уже давно теряют свое влияние в Турции, и нет почвы для проведения серьезной операции близких к ним в бюрократическом аппарате групп и общественной поддержки. Администрация Вашингтона в эти дни занята Украиной и Тайванем, но, возможно, она может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция", - сказал эксперт. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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турция
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турция, в мире, сша, вашингтон (штат), кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
Турция, В мире, США, Вашингтон (штат), Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик

Политический аналитик Озер: Вашингтон теряет свое влияние в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитинг сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана около его дома в Стамбуле
Митинг сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана около его дома в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Митинг сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана около его дома в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. США теряют свое влияние в Турции, Вашингтон может быть рад, что Евросоюз потерял Анкару, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника - единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов - "победят террористические организации и американские компании".
"На мой взгляд, это Евросоюз поддержал оппозицию, а не США. Соединенные Штаты Америки уже давно теряют свое влияние в Турции, и нет почвы для проведения серьезной операции близких к ним в бюрократическом аппарате групп и общественной поддержки. Администрация Вашингтона в эти дни занята Украиной и Тайванем, но, возможно, она может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция", - сказал эксперт.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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ТурцияВ миреСШАВашингтон (штат)Кемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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