https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874727349.html

Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана

Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана

После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T03:16

2023-05-29T03:16

2023-05-29T05:38

турция

сша

вашингтон (штат)

реджеп тайип эрдоган

в мире

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БАКУ, 29 мая – РИА Новости. После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.Второй тур президентских выборов состоялся в Турции в воскресенье. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган выиграл с результатом более 52% голосов."Не думаю, что Эрдоган поменяет свой вектор отношений с США. Как известно, следующий год – год выборов в Соединенных Штатах, и турецкое политическое руководство предпочтет стабильный диалог с Вашингтоном в расчете на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев", - выразил мнение собеседник агентства.Эксперт добавил, что "нынешняя демократическая администрация, как и прежняя, в целом ряде случаев занимает предвзятую позицию по отношению к Анкаре и не скрывает своих внутриполитических предпочтений, такой подход руководство Турции рассматривает как попытку вмешательства во внутренние дела и может надеяться, что со сменой администрации ситуация поменяется".

https://ria.ru/20230529/pereizbranie-1874724102.html

турция

сша

вашингтон (штат)

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