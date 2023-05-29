https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874727349.html
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T03:16
2023-05-29T03:16
2023-05-29T05:38
турция
сша
вашингтон (штат)
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_9ffe873564f4f7faf8cc0cd3848a9e37.jpg
БАКУ, 29 мая – РИА Новости. После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.Второй тур президентских выборов состоялся в Турции в воскресенье. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган выиграл с результатом более 52% голосов."Не думаю, что Эрдоган поменяет свой вектор отношений с США. Как известно, следующий год – год выборов в Соединенных Штатах, и турецкое политическое руководство предпочтет стабильный диалог с Вашингтоном в расчете на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев", - выразил мнение собеседник агентства.Эксперт добавил, что "нынешняя демократическая администрация, как и прежняя, в целом ряде случаев занимает предвзятую позицию по отношению к Анкаре и не скрывает своих внутриполитических предпочтений, такой подход руководство Турции рассматривает как попытку вмешательства во внутренние дела и может надеяться, что со сменой администрации ситуация поменяется".
https://ria.ru/20230529/pereizbranie-1874724102.html
турция
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_ccf68b4832cddd3ca2f317406b7c9d22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, США, Вашингтон (штат), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
Эксперт Велизаде: после победы на выборах Эрдоган вряд ли изменит политику в отношении США