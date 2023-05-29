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Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
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03:16 29.05.2023 (обновлено: 05:38 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874727349.html
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана
После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T03:16
2023-05-29T05:38
турция
сша
вашингтон (штат)
реджеп тайип эрдоган
в мире
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БАКУ, 29 мая – РИА Новости. После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.Второй тур президентских выборов состоялся в Турции в воскресенье. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган выиграл с результатом более 52% голосов.&quot;Не думаю, что Эрдоган поменяет свой вектор отношений с США. Как известно, следующий год – год выборов в Соединенных Штатах, и турецкое политическое руководство предпочтет стабильный диалог с Вашингтоном в расчете на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев&quot;, - выразил мнение собеседник агентства.Эксперт добавил, что "нынешняя демократическая администрация, как и прежняя, в целом ряде случаев занимает предвзятую позицию по отношению к Анкаре и не скрывает своих внутриполитических предпочтений, такой подход руководство Турции рассматривает как попытку вмешательства во внутренние дела и может надеяться, что со сменой администрации ситуация поменяется".
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турция, сша, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, США, Вашингтон (штат), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эксперт спрогнозировал отношения Турции и США после победы Эрдогана

Эксперт Велизаде: после победы на выборах Эрдоган вряд ли изменит политику в отношении США

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги США и Турции
Флаги США и Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги США и Турции. Архивное фото
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БАКУ, 29 мая – РИА Новости. После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли изменит вектор турецко-американских отношений, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.
Второй тур президентских выборов состоялся в Турции в воскресенье. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган выиграл с результатом более 52% голосов.
«

"Не думаю, что Эрдоган поменяет свой вектор отношений с США. Как известно, следующий год – год выборов в Соединенных Штатах, и турецкое политическое руководство предпочтет стабильный диалог с Вашингтоном в расчете на смену власти в следующем году и вероятную победу республиканцев", - выразил мнение собеседник агентства.

Эксперт добавил, что "нынешняя демократическая администрация, как и прежняя, в целом ряде случаев занимает предвзятую позицию по отношению к Анкаре и не скрывает своих внутриполитических предпочтений, такой подход руководство Турции рассматривает как попытку вмешательства во внутренние дела и может надеяться, что со сменой администрации ситуация поменяется".
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