https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874724978.html

Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов

Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов - РИА Новости, 29.05.2023

Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:54

2023-05-29T01:54

2023-05-29T11:13

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.По его словам, по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. "Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил Йенер.По его словам, отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 миллиона голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он стал президентом Турции в 2014 году и сохранил за собой этот пост по итогам выборов в 2018 году."Грязные игры" потерпели неудачуЭрдоган после оглашения предварительных итогов выборов заявил, что "грязные игры" в отношении Турции потерпели неудачу. "Все ловушки, расставленные перед ним за последние 10 лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они также проиграли", - заявил он.Президент добавил, что против его сторонников также выступали "террористические организации", однако все они "потерпели неудачу". Турецкий народ, выразил уверенность он, вновь доказал, насколько сильны его "благоразумие и проницательность во всех испытаниях, которые он пережил".Выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре, Эрдоган заявил, что по итогам второго тура президентских выборов победила Турция, ее демократия. "Этот результат, который является волей нашей нации… Но мы не единственные победители, Турция - победитель. Победитель - сама наша нация со всеми ее сегментами", - добавил он.Реакция Кылычдароглу и оппозиционного альянсаВ свою очередь, Кылычдароглу в первом выступлении после поражения заявил о "самом несправедливом" за последние годы выборном процессе и пообещал продолжить борьбу за демократию.Он также заявил, что на него оказывалось давление. В своей речи кандидат не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.При этом альянс шести оппозиционных партий, выдвинувший Кылычдароглу единым кандидатом в президенты, принял результаты второго тура президентских выборов и пообещал усвоить уроки, об этом заявила в ночь на понедельник лидер входящей в альянс "Хорошей партии" Мерал Акшенер. Также она поздравила Эрдогана с победой и отметила, что ее партия продолжит заниматься политической деятельностью.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874716093.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874723546.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874722163.html

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