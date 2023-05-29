https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874722163.html
Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана
Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана
Турецкая оппозиция вряд ли усилится и активизируется после победы на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:04
2023-05-29T01:04
2023-05-29T01:04
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нато
высшая школа экономики (вшэ)
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция вряд ли усилится и активизируется после победы на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Нет оснований полагать, что результаты выборов приведут к тому, что ободрится оппозиция, усилится и так далее. Им будет довольно трудно это делать, потому что, конечно, Эрдоган использует результаты даже такого минимального перевеса, вроде бы как "мандат от народа", - сказал Бакланов. Эксперт отметил, что оппозиция в Турции упустила свой шанс и Эрдоган будет максимально стремиться к укреплению своих позиций, которые показали неполноту доминирования в стране. Турецкий лидер может скрыто начать проводить более жесткую политику в отношении курдов в ответ на поддержку оппозиции. "Он будет делать это очень непросто и очень неочевидно, и не сразу. Конечно, он будет "закручивать гайки", - сказал Бакланов. Вместе с тем, по словам эксперта, несмотря на то что Штаты инициировали охлаждение отношений с Эрдоганом, в частности поддержкой оппозиции, турецкий лидер будет ожидать от США изменений этих отношений. "А он будет готов пойти, потому что в целом его курс - атлантический, курс на сотрудничество с НАТО, как с основным стратегическим партнером на будущее", - добавил эксперт. Бакланов подчеркнул, что если Эрдоган и дистанцируется от США, то это скорее всего будет вынужденно при продолжении Вашингтоном нынешнего курса политики с Анкарой, поскольку в целом он поддерживает НАТО по ключевым вопросам и сохраняет тесные связи с Западом.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874720836.html
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в мире, турция, сша, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, нато, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в турции
В мире, Турция, США, Вашингтон (штат), Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ), Президентские выборы в Турции
Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана
Политолог Бакланов: турецкая оппозиция вряд ли активизируется после победы Эрдогана
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция вряд ли усилится и активизируется после победы на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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"Нет оснований полагать, что результаты выборов приведут к тому, что ободрится оппозиция, усилится и так далее. Им будет довольно трудно это делать, потому что, конечно, Эрдоган использует результаты даже такого минимального перевеса, вроде бы как "мандат от народа", - сказал Бакланов.
Эксперт отметил, что оппозиция в Турции упустила свой шанс и Эрдоган будет максимально стремиться к укреплению своих позиций, которые показали неполноту доминирования в стране. Турецкий лидер может скрыто начать проводить более жесткую политику в отношении курдов в ответ на поддержку оппозиции. "Он будет делать это очень непросто и очень неочевидно, и не сразу. Конечно, он будет "закручивать гайки", - сказал Бакланов.
Вместе с тем, по словам эксперта, несмотря на то что Штаты инициировали охлаждение отношений с Эрдоганом, в частности поддержкой оппозиции, турецкий лидер будет ожидать от США
изменений этих отношений.
"А он будет готов пойти, потому что в целом его курс - атлантический, курс на сотрудничество с НАТО
, как с основным стратегическим партнером на будущее", - добавил эксперт.
Бакланов подчеркнул, что если Эрдоган и дистанцируется от США, то это скорее всего будет вынужденно при продолжении Вашингтоном
нынешнего курса политики с Анкарой
, поскольку в целом он поддерживает НАТО по ключевым вопросам и сохраняет тесные связи с Западом.
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