https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874722163.html

Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана

Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

Политолог оценил шансы оппозиции в Турции усилиться после победы Эрдогана

Турецкая оппозиция вряд ли усилится и активизируется после победы на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:04

2023-05-29T01:04

2023-05-29T01:04

в мире

турция

сша

вашингтон (штат)

реджеп тайип эрдоган

нато

высшая школа экономики (вшэ)

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция вряд ли усилится и активизируется после победы на президентских выборах действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Нет оснований полагать, что результаты выборов приведут к тому, что ободрится оппозиция, усилится и так далее. Им будет довольно трудно это делать, потому что, конечно, Эрдоган использует результаты даже такого минимального перевеса, вроде бы как "мандат от народа", - сказал Бакланов. Эксперт отметил, что оппозиция в Турции упустила свой шанс и Эрдоган будет максимально стремиться к укреплению своих позиций, которые показали неполноту доминирования в стране. Турецкий лидер может скрыто начать проводить более жесткую политику в отношении курдов в ответ на поддержку оппозиции. "Он будет делать это очень непросто и очень неочевидно, и не сразу. Конечно, он будет "закручивать гайки", - сказал Бакланов. Вместе с тем, по словам эксперта, несмотря на то что Штаты инициировали охлаждение отношений с Эрдоганом, в частности поддержкой оппозиции, турецкий лидер будет ожидать от США изменений этих отношений. "А он будет готов пойти, потому что в целом его курс - атлантический, курс на сотрудничество с НАТО, как с основным стратегическим партнером на будущее", - добавил эксперт. Бакланов подчеркнул, что если Эрдоган и дистанцируется от США, то это скорее всего будет вынужденно при продолжении Вашингтоном нынешнего курса политики с Анкарой, поскольку в целом он поддерживает НАТО по ключевым вопросам и сохраняет тесные связи с Западом.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874720836.html

турция

сша

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в мире, турция, сша, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, нато, высшая школа экономики (вшэ), президентские выборы в турции