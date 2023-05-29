https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874720836.html

Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции

Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции, заявив, что у его правительства есть такой опыт. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:45

2023-05-29T00:45

2023-05-29T00:45

турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции, заявив, что у его правительства есть такой опыт. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Инфляция Турции по итогам апреля составила 43,68%. "Самым неотложным вопросом ближайших дней является устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией, и устранение проблем в благосостоянии. Разве не мы доказали это, снизив процентные ставки до 4,6, а инфляцию до 6,2 во время моего премьерства? Мы жили и делали эту работу, но разве у этих людей (оппозиция) есть такая проблема? Они просто говорят и говорят. Если мы это сделали, мы сделаем это снова. Да, процентная ставка снижена до 8,5, и инфляция тоже снизится. Они не могут конкурировать с нами", - сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874720091.html

турция

анкара (провинция)

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турция, анкара (провинция)