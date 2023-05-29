https://ria.ru/20230529/turizm-1874793024.html

Туристы рассказали, что останавливает их от путешествий по северу России

Туристы рассказали, что останавливает их от путешествий по северу России - РИА Новости, 29.05.2023

Туристы рассказали, что останавливает их от путешествий по северу России

Каждый пятый опрошенный считает, что знакомство с северными регионами России – это прекрасная возможность изучения истории страны, при этом 25 процентов... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:21

2023-05-29T12:21

2023-05-29T12:21

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Каждый пятый опрошенный считает, что знакомство с северными регионами России – это прекрасная возможность изучения истории страны, при этом 25 процентов считают, что совершить такое путешествие им мешает дороговизна поездки, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый пятый опрошенный (20 процентов) считает преимуществом путешествия по нетуристическим, в том числе северным регионам России, изучение страны и ее истории. 18 процентов назвали красивую природу и достопримечательности, 7 процентов – низкую стоимость путешествий, 5 процентов – изучение обычаев, традиций местного народа, четыре процента сообщили, что им это интересно, столько же отметили безлюдность и нетронутость таких мест. Четверть респондентов считают, что сегодня российских туристов от путешествий по северным городам России останавливает дороговизна. 15 процентов – отсутствие рекламы направления, 14 процентов – плохая, неразвитая инфраструктура, 10 процентов – плохая транспортная доступность. Это были самые популярные ответы. Из внутренних барьеров респонденты самыми частыми ответами были отсутствие финансов (25 процентов), боязнь холода и суровый климат (10 процентов). Шесть процентов отметили, что больше любят юг и пляжный отдых, а пять процентов указали в причиной занятость и отсутствие отпусков.Треть респондентов ВЦИОМ сообщили, что за последние пять лет ездили отдыхать и проводили отпуск в других регионах России два и более раз, 15 процентов указали, что были один раз. 52 процента – вообще не ездили.

https://ria.ru/20230528/spros-1874638785.html

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