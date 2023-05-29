https://ria.ru/20230529/troitsa-1874913238.html

В храме Христа Спасителя пока не знают, когда смогут выставить "Троицу"

В храме Христа Спасителя пока не знают, когда смогут выставить "Троицу" - РИА Новости, 29.05.2023

В храме Христа Спасителя пока не знают, когда смогут выставить "Троицу"

Обычно иконы в честь праздника размещают в храмах накануне вечером, но "Святую Троицу" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя ожидают непосредственно к Троице... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:02

2023-05-29T19:02

2023-05-29T19:02

религия

владимир путин

сергий радонежский

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обычно иконы в честь праздника размещают в храмах накануне вечером, но "Святую Троицу" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя ожидают непосредственно к Троице 4 июня, сообщили РИА Новости сотрудники храма, добавив, что точно еще ничего не известно. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм Христа Спасителя 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация. В храме Христа Спасителя пояснили, что богослужебный круг в Церкви начинается накануне, и празднование Троицы, которую в 2023 году справляют 4 июня, начнется 3 июня вечером. "В центре храма выставляют икону, посвященную празднику, который отмечают в этот день. Обычно к вечернему богослужению накануне меняют иконы в центре храма. Но как будет с "Троицей" (неизвестно – ред.). Мы ожидаем ее к 4 июня", - пояснил сотрудник храма. Как добавил другой сотрудник, с 14 по 27 мая в храме Христа Спасителя была выставлена для поклонения чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. "Феодоровскую икону уже убрали, сейчас в центре храма – икона, посвященная Вознесению Господнему. Она будет там до праздника Троицы. А известную "Троицу", наверное, к празднику и выставят, то есть предположительно 4 июня", - сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь синодального отдела по монастырям и монашеству Московского патриархата архимандрит Мелхиседек (Артюхин) сообщил РИА Новости, что принесение "Троицы" в храм Христа Спасителя могут посетить монахи Троице-Сергиевой лавры. "Вероятность, наверное, есть", – сказал архимандрит, отвечая на вопрос об этом, добавив, что лично не осведомлен о подобных планах. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230518/troitsa-1872487300.html

https://ria.ru/20230516/grobnitsa-1872236962.html

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владимир путин, сергий радонежский