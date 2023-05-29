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В некоторых регионах Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/trevoga-1874802589.html
В некоторых регионах Украины отменили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023
В некоторых регионах Украины отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, продлившаяся в понедельник более часа, отменена в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:53
2023-05-29T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Воздушная тревога, продлившаяся в понедельник более часа, отменена в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, первой – в 11.09 (совпадает с мск) – была объявлена тревога в Киеве и Киевской области. Затем она распространилась по другим регионам, сигнал сработал в Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Отменять ее в вышеуказанных областях начали с 12.25. В общей сложности она продлилась более часа. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах и работе ПВО в центральных районах города. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В некоторых регионах Украины отменили воздушную тревогу

В некоторых регионах Украины отменили воздушную тревогу, которая длилась более часа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Воздушная тревога, продлившаяся в понедельник более часа, отменена в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, первой – в 11.09 (совпадает с мск) – была объявлена тревога в Киеве и Киевской области. Затем она распространилась по другим регионам, сигнал сработал в Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Отменять ее в вышеуказанных областях начали с 12.25. В общей сложности она продлилась более часа.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах и работе ПВО в центральных районах города. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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