https://ria.ru/20230529/trevoga-1874723801.html

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:35

2023-05-29T01:35

2023-05-29T01:52

специальная военная операция на украине

украина

киев

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также с 01.33 (совпадает с мск) воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги также прозвучал в 00.09 в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html

украина

киев

одесская область

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украина, киев, одесская область, вооруженные силы рф, в мире