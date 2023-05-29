https://ria.ru/20230529/trevoga-1874723801.html
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:35
2023-05-29T01:35
2023-05-29T01:52
специальная военная операция на украине
украина
киев
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также с 01.33 (совпадает с мск) воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги также прозвучал в 00.09 в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874722323.html
украина
киев
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской, Харьковской и Одесской областях объявили воздушную тревогу