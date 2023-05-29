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В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/teroborona-1874823679.html
В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России
В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России - РИА Новости, 29.05.2023
В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России
В российских регионах, граничащих с Украиной, необходимо создавать территориальную оборону и выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:08
2023-05-29T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
белгородская область
украина
денис пушилин
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В российских регионах, граничащих с Украиной, необходимо создавать территориальную оборону и выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в эфире "Соловьев Live" советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В областях, примыкающих к границе с Украиной, нужно создавать территориальную самооборону", - сказал Кимаковский. По его словам, полностью перекрыть границу с Украиной, учитывая ее протяженность, крайне сложно. Но как показывает опыт ДНР, отметил советник Дениса Пушилина, территориальная оборона может помочь в решении этой задачи. Основой таких объединений могут стать отставные военные и сотрудники МВД, Росгвардии, полагает он. Что касается вооружения, с учетом новых реалий необходимо внести поправки в законодательство, чтобы предоставлять его участникам территориальной обороны в заявительном порядке, как это было в ДНР, рассказал Кимаковский. "При этом уровень преступности в ДНР до сих пор остается на очень низком уровне. Я считаю, что власть должна доверять людям и давать им возможность защитить себя", - отметил он. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны - в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
донецкая народная республика
белгородская область
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безопасность, донецкая народная республика, белгородская область, украина, денис пушилин, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Украина, Денис Пушилин, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России

Советник Пушилина Кимаковский призвал создавать тероборону в приграничных регионах России

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМашины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Машины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Машины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В российских регионах, граничащих с Украиной, необходимо создавать территориальную оборону и выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в эфире "Соловьев Live" советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«
"В областях, примыкающих к границе с Украиной, нужно создавать территориальную самооборону", - сказал Кимаковский.
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По его словам, полностью перекрыть границу с Украиной, учитывая ее протяженность, крайне сложно. Но как показывает опыт ДНР, отметил советник Дениса Пушилина, территориальная оборона может помочь в решении этой задачи. Основой таких объединений могут стать отставные военные и сотрудники МВД, Росгвардии, полагает он.
Что касается вооружения, с учетом новых реалий необходимо внести поправки в законодательство, чтобы предоставлять его участникам территориальной обороны в заявительном порядке, как это было в ДНР, рассказал Кимаковский.
«
"При этом уровень преступности в ДНР до сих пор остается на очень низком уровне. Я считаю, что власть должна доверять людям и давать им возможность защитить себя", - отметил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны - в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьУкраинаДенис ПушилинВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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