https://ria.ru/20230529/teroborona-1874823679.html

В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России

В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России - РИА Новости, 29.05.2023

В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России

В российских регионах, граничащих с Украиной, необходимо создавать территориальную оборону и выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:08

2023-05-29T14:08

2023-05-29T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

белгородская область

украина

денис пушилин

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В российских регионах, граничащих с Украиной, необходимо создавать территориальную оборону и выдавать ее участникам вооружение в заявительном порядке, заявил в эфире "Соловьев Live" советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В областях, примыкающих к границе с Украиной, нужно создавать территориальную самооборону", - сказал Кимаковский. По его словам, полностью перекрыть границу с Украиной, учитывая ее протяженность, крайне сложно. Но как показывает опыт ДНР, отметил советник Дениса Пушилина, территориальная оборона может помочь в решении этой задачи. Основой таких объединений могут стать отставные военные и сотрудники МВД, Росгвардии, полагает он. Что касается вооружения, с учетом новых реалий необходимо внести поправки в законодательство, чтобы предоставлять его участникам территориальной обороны в заявительном порядке, как это было в ДНР, рассказал Кимаковский. "При этом уровень преступности в ДНР до сих пор остается на очень низком уровне. Я считаю, что власть должна доверять людям и давать им возможность защитить себя", - отметил он. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос с силовыми структурами о возможности вооружить отряды территориальной обороны - в рамках действующего законодательства или же путем внесения изменений в него.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

донецкая народная республика

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, белгородская область, украина, денис пушилин, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)