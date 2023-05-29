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В Крыму на берегу моря нашли тело студентки - РИА Новости, 29.05.2023
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17:48 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/telo-1874895908.html
В Крыму на берегу моря нашли тело студентки
В Крыму на берегу моря нашли тело студентки - РИА Новости, 29.05.2023
В Крыму на берегу моря нашли тело студентки
В Крыму на берегу моря в районе села Славное обнаружен труп 19-летней девушки с признаками утопления, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:48
2023-05-29T17:48
происшествия
россия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В Крыму на берегу моря в районе села Славное обнаружен труп 19-летней девушки с признаками утопления, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. "Следователи проводят проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения ее друга", - говорится в сообщении. Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу. "Пара отправилась купаться на Бакальскую косу. Данное место является запрещенным для купания: в заповедной зоне имеются соответствующие знаки, шлагбаум, здесь проходят опасные встречные течения. В результате нарушения молодыми людьми правил безопасности произошла трагедия", - говорится в сообщении. По данным следствия, тело девушки обнаружили на берегу моря в районе Славновского сельского поселения с признаками утопления в воде без наличия следов насильственной смерти. "Поиски ее 19-летнего друга в настоящее время продолжаются силами оперативных служб", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html
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происшествия, россия, симферополь
Происшествия, Россия, Симферополь
В Крыму на берегу моря нашли тело студентки

В Крыму на берегу моря нашли тело девятнадцатилетней студентки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудница Следственного комитета России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В Крыму на берегу моря в районе села Славное обнаружен труп 19-летней девушки с признаками утопления, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.
"Следователи проводят проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения ее друга", - говорится в сообщении.
Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу.
"Пара отправилась купаться на Бакальскую косу. Данное место является запрещенным для купания: в заповедной зоне имеются соответствующие знаки, шлагбаум, здесь проходят опасные встречные течения. В результате нарушения молодыми людьми правил безопасности произошла трагедия", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тело девушки обнаружили на берегу моря в районе Славновского сельского поселения с признаками утопления в воде без наличия следов насильственной смерти.
"Поиски ее 19-летнего друга в настоящее время продолжаются силами оперативных служб", - подчеркнули в ведомстве.
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