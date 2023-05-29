https://ria.ru/20230529/telo-1874895908.html

В Крыму на берегу моря нашли тело студентки

В Крыму на берегу моря нашли тело студентки - РИА Новости, 29.05.2023

В Крыму на берегу моря нашли тело студентки

В Крыму на берегу моря в районе села Славное обнаружен труп 19-летней девушки с признаками утопления, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:48

2023-05-29T17:48

2023-05-29T17:48

происшествия

россия

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749150506_0:29:2704:1549_1920x0_80_0_0_e998780066864753558cae8073aa7feb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. В Крыму на берегу моря в районе села Славное обнаружен труп 19-летней девушки с признаками утопления, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. "Следователи проводят проверку по факту гибели на воде 19-летней студентки из Симферополя и безвестного исчезновения ее друга", - говорится в сообщении. Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу. "Пара отправилась купаться на Бакальскую косу. Данное место является запрещенным для купания: в заповедной зоне имеются соответствующие знаки, шлагбаум, здесь проходят опасные встречные течения. В результате нарушения молодыми людьми правил безопасности произошла трагедия", - говорится в сообщении. По данным следствия, тело девушки обнаружили на берегу моря в районе Славновского сельского поселения с признаками утопления в воде без наличия следов насильственной смерти. "Поиски ее 19-летнего друга в настоящее время продолжаются силами оперативных служб", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html

россия

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, симферополь