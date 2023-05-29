https://ria.ru/20230529/tauber-1874874679.html

Суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов о снятии домашнего ареста с Таубер

Суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов о снятии домашнего ареста с Таубер - РИА Новости, 29.05.2023

Суд в Кишиневе отклонил запрос адвокатов о снятии домашнего ареста с Таубер

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер сообщила журналистам, что остается под домашним арестом - по ее словам, такое решение... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:15

2023-05-29T16:15

2023-05-29T16:15

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер сообщила журналистам, что остается под домашним арестом - по ее словам, такое решение вынесла в понедельник Апелляционная палата Кишинева. Ранее районный суд Кишинева 18 мая продлил политику домашний арест на 20 суток. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом. "Преследование оппозиции и беззаконие продолжается. Сегодня в Апелляционной палате рассматривался запрос адвокатов о снятии с меня меры пресечения, судьи отклонили запрос. Это еще раз подтверждает, что это политическое преследование. Президенту (Молдавии) Майе Санду невыгодно, чтобы накануне саммита Европейского политического сообщества (1 июня в Кишиневе) оппозиция выступила с критикой в адрес правящей партии и руководства страны", - сказала Таубер на выходе из зала суда. На прошлой неделе парламент лишил ее депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Оппозиционный политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, марина таубер