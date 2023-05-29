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Магаданские спасатели достали морскую свинку из колодца
Магаданские спасатели достали морскую свинку из колодца - РИА Новости, 29.05.2023
Магаданские спасатели достали морскую свинку из колодца
В Магадане cпасатели вытащили морскую свинку из вентиляционного колодца, сообщает в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:14
2023-05-29T15:14
2023-05-29T16:53
хорошие новости
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
животные
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МАГАДАН, 29 мая — РИА Новости. В Магадане cпасатели вытащили морскую свинку из вентиляционного колодца, сообщает в Telegram-канале региональный главк МЧС. "Юная магаданка решила выгулять домашнего питомца, но морская свинка убежала от своей хозяйки и провалилась в вентиляционный колодец. Сотрудники МЧС сняли верхний слой земли, выбили кирпичную кладку колодца и внутри в куче мусора обнаружили беглянку", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что девочка была очень благодарна за спасение своего любимца.
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магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
Хорошие новости, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Животные
Магаданские спасатели достали морскую свинку из колодца
Спасатели в Магадане достали из колодца морскую свинку, сбежавшую от хозяйки