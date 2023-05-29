https://ria.ru/20230529/sudan-1874945066.html

Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии

Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии - РИА Новости, 29.05.2023

Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования этой страны (СБР, военизированные формирования) продлили соглашение о прекращении огня еще на пять дней,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:49

2023-05-29T23:49

2023-05-29T23:49

в мире

судан

столкновения в хартуме

оон

джидда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg

ТУНИС, 29 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования этой страны (СБР, военизированные формирования) продлили соглашение о прекращении огня еще на пять дней, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное саудовско-американское заявление. Ранее представители армии и СБР заявили о готовности обсудить возможность продления соглашения о прекращении огня, которое было заключено в саудовской Джидде. "Продление перемирия в Судане даст больше времени для оказания гуманитарной помощи и восстановления работы различных служб", - цитирует телеканал заявление посредников. Гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане истекло в понедельник вечером. Стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Согласно информации профсоюза суданских врачей, жертвами столкновений стали 866 мирных жителей. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.

https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html

судан

джидда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, столкновения в хартуме, оон, джидда