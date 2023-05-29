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Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии - РИА Новости, 29.05.2023
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23:49 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/sudan-1874945066.html
Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии
Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии - РИА Новости, 29.05.2023
Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии
Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования этой страны (СБР, военизированные формирования) продлили соглашение о прекращении огня еще на пять дней,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:49
2023-05-29T23:49
в мире
судан
столкновения в хартуме
оон
джидда
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ТУНИС, 29 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования этой страны (СБР, военизированные формирования) продлили соглашение о прекращении огня еще на пять дней, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное саудовско-американское заявление. Ранее представители армии и СБР заявили о готовности обсудить возможность продления соглашения о прекращении огня, которое было заключено в саудовской Джидде. "Продление перемирия в Судане даст больше времени для оказания гуманитарной помощи и восстановления работы различных служб", - цитирует телеканал заявление посредников. Гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане истекло в понедельник вечером. Стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Согласно информации профсоюза суданских врачей, жертвами столкновений стали 866 мирных жителей. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме, оон, джидда
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме, ООН, Джидда
Противоборствующие в Судане силы продлили соглашение о перемирии

Противоборствующие в Судане армия и СБР продлили соглашение о перемирии на пять дней

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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ТУНИС, 29 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования этой страны (СБР, военизированные формирования) продлили соглашение о прекращении огня еще на пять дней, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное саудовско-американское заявление.
Ранее представители армии и СБР заявили о готовности обсудить возможность продления соглашения о прекращении огня, которое было заключено в саудовской Джидде.
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"Продление перемирия в Судане даст больше времени для оказания гуманитарной помощи и восстановления работы различных служб", - цитирует телеканал заявление посредников.
Гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане истекло в понедельник вечером. Стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Согласно информации профсоюза суданских врачей, жертвами столкновений стали 866 мирных жителей. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.
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