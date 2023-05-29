https://ria.ru/20230529/sud-1874806824.html
В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе
В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 29.05.2023
В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве семерых мирных жителей в Мариуполе украинским морским пехотинцем, сообщил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:16
2023-05-29T13:16
2023-05-29T13:16
россия
донецкая народная республика
происшествия
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве семерых мирных жителей в Мариуполе украинским морским пехотинцем, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Отмечается, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего Ивана Тарана, военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Таран обвиняется по пунктам "а" "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, по пунктам "а" "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на первом этаже дома № 15 по проспекту Никопольский города Мариуполь, исполняя приказы командиров украинских воинских формирований, произвел выстрелы из автомата Калашникова по четырем гражданским лицам, проживавшим в вышеуказанном доме", - говорится в сообщении штаба. Трое мирных жителей скончались на месте, еще одной мирной жительнице, которая притворилась мертвой, удалось выжить. После этого Таран, обнаруживший еще двух невооруженных мирных жителей, мать и сына, выстрелим им в голову. От полученных ранений люди скончались на месте. "Выйдя из домовладения, обвиняемый совместно с сослуживцем Яном Даниловым расстрелял проезжавших мимо на велосипедах двух мужчин. Потерпевшие скончались на месте преступления", - также говорится в документе. В отношении Тарана уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Данилова уже находится на рассмотрении в Верховном суде республики, он обвиняется в убийстве двух мирных жителей и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе
В ДНР направили в суд дело украинского морпеха, убившего семерых мирных жителей Мариуполя
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости.
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве семерых мирных жителей в Мариуполе украинским морским пехотинцем, сообщил штаб
территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего Ивана Тарана, военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины
. Таран обвиняется по пунктам "а" "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, по пунктам "а" "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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"По версии следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на первом этаже дома № 15 по проспекту Никопольский города Мариуполь, исполняя приказы командиров украинских воинских формирований, произвел выстрелы из автомата Калашникова по четырем гражданским лицам, проживавшим в вышеуказанном доме", - говорится в сообщении штаба. Трое мирных жителей скончались на месте, еще одной мирной жительнице, которая притворилась мертвой, удалось выжить.
После этого Таран, обнаруживший еще двух невооруженных мирных жителей, мать и сына, выстрелим им в голову. От полученных ранений люди скончались на месте.
"Выйдя из домовладения, обвиняемый совместно с сослуживцем Яном Даниловым расстрелял проезжавших мимо на велосипедах двух мужчин. Потерпевшие скончались на месте преступления", - также говорится в документе.
В отношении Тарана уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Данилова уже находится на рассмотрении в Верховном суде республики, он обвиняется в убийстве двух мирных жителей и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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