https://ria.ru/20230529/sud-1874806824.html

В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе

В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 29.05.2023

В ДНР будут судить морпеха ВСУ, убившего семерых мирных жителей в Мариуполе

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве семерых мирных жителей в Мариуполе украинским морским пехотинцем, сообщил... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:16

2023-05-29T13:16

2023-05-29T13:16

россия

донецкая народная республика

происшествия

мариуполь

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело об убийстве семерых мирных жителей в Мариуполе украинским морским пехотинцем, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Отмечается, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего Ивана Тарана, военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Таран обвиняется по пунктам "а" "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, по пунктам "а" "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). "По версии следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года обвиняемый, находясь на первом этаже дома № 15 по проспекту Никопольский города Мариуполь, исполняя приказы командиров украинских воинских формирований, произвел выстрелы из автомата Калашникова по четырем гражданским лицам, проживавшим в вышеуказанном доме", - говорится в сообщении штаба. Трое мирных жителей скончались на месте, еще одной мирной жительнице, которая притворилась мертвой, удалось выжить. После этого Таран, обнаруживший еще двух невооруженных мирных жителей, мать и сына, выстрелим им в голову. От полученных ранений люди скончались на месте. "Выйдя из домовладения, обвиняемый совместно с сослуживцем Яном Даниловым расстрелял проезжавших мимо на велосипедах двух мужчин. Потерпевшие скончались на месте преступления", - также говорится в документе. В отношении Тарана уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Данилова уже находится на рассмотрении в Верховном суде республики, он обвиняется в убийстве двух мирных жителей и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

https://ria.ru/20230529/lnr-1874765394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины