https://ria.ru/20230529/stolknoveniya-1874762238.html
В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана
В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана - РИА Новости, 29.05.2023
В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана
В России не видят рисков перерастания столкновений на границе Ирана и Афганистана в серьезную эскалацию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:41
2023-05-29T10:41
2023-05-29T10:53
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В России не видят рисков перерастания столкновений на границе Ирана и Афганистана в серьезную эскалацию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Не думаю, что такой риск существует. Такие инциденты случались и раньше без долгосрочных последствий", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее СМИ сообщали о столкновениях между иранскими пограничниками и силами "Талибана"* в юго-западной афганской провинции Нимроз. По данным агентства Tasnim, в ходе столкновений погиб иранский пограничник Мохаммад Махди Ахмади, проходивший службу в Забольском пограничном полку. Силы "Талибана"*, сообщает Tasnim, также понесли потери, однако их масштаб не уточняется.В воскресенье командующий сухопутными войсками (СВ) вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в ходе своего визита в пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан заявил, что граница Ирана и Афганистана находится под контролем сухопутных и пограничных войск Исламской республики.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, иран, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Иран, Афганистан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана
В МИД не считают, что столкновения на границе Ирана и Афганистана перерастут в эскалацию
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В России не видят рисков перерастания столкновений на границе Ирана и Афганистана в серьезную эскалацию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Не думаю, что такой риск существует. Такие инциденты случались и раньше без долгосрочных последствий", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщали о столкновениях между иранскими пограничниками и силами "Талибана"* в юго-западной афганской провинции Нимроз. По данным агентства Tasnim, в ходе столкновений погиб иранский пограничник Мохаммад Махди Ахмади, проходивший службу в Забольском пограничном полку. Силы "Талибана"*, сообщает Tasnim, также понесли потери, однако их масштаб не уточняется.
В воскресенье командующий сухопутными войсками (СВ) вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в ходе своего визита в пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан
заявил, что граница Ирана и Афганистана находится под контролем сухопутных и пограничных войск Исламской республики.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
При столкновении с "Талибаном"* погиб иранский пограничник