https://ria.ru/20230529/stolknoveniya-1874762238.html

В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана

В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана - РИА Новости, 29.05.2023

В МИД прокомментировали столкновения на границе Ирана и Афганистана

В России не видят рисков перерастания столкновений на границе Ирана и Афганистана в серьезную эскалацию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:41

2023-05-29T10:41

2023-05-29T10:53

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В России не видят рисков перерастания столкновений на границе Ирана и Афганистана в серьезную эскалацию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Не думаю, что такой риск существует. Такие инциденты случались и раньше без долгосрочных последствий", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее СМИ сообщали о столкновениях между иранскими пограничниками и силами "Талибана"* в юго-западной афганской провинции Нимроз. По данным агентства Tasnim, в ходе столкновений погиб иранский пограничник Мохаммад Махди Ахмади, проходивший службу в Забольском пограничном полку. Силы "Талибана"*, сообщает Tasnim, также понесли потери, однако их масштаб не уточняется.В воскресенье командующий сухопутными войсками (СВ) вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в ходе своего визита в пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан заявил, что граница Ирана и Афганистана находится под контролем сухопутных и пограничных войск Исламской республики.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230528/iran-1874639700.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)